Útima hora dels embassaments: evita les multes, els límits d'avui a Catalunya

Els embassaments catalans han experimentat una pujada les últimes setmanes. Reserves com les de Foix (Castellet i la Gornal) estan pràcticament al total de la capacitat --98,89%--. Tot i que les conques estan plenes a més del 30% de la seva capacitat, quanta aigua es pot consumir?

T'expliquem les restriccions que avui, 26 de novembre, són vigents. Quin és l‟estat dels embassaments de tota la comunitat? I els del sistema Ter-Llobregat? Quants municipis han quedat fora de la sequera? Ho veiem a continuació!

Estat dels embassaments

Ahir, 25 de novembre, les reserves marcaven el 34,44% del nivell. Avui, 26 de novembre, els nivells es mantenen al mateix estat. Igualment succeeix amb els embassaments que donen de beure als municipis del Ter-Llobregat. Ahir estaven al 36,3%. Actualment, la cosa tampoc canvia.

Catalunya té en poder seu 239,17 hm3 d'aigua emmagatzemats. Per tant, davant d'aquest escenari, quines són les restriccions vigents? Quanta aigua es pot consumir avui? A més, també veurem aquelles zones que es troben en estat de normalitat.

Quanta aigua es pot consumir avui

El 51,11% del territori català està tenyit de groc. Això implica la fase d'alerta, que és el tercer estadi d'emergència a l'escala. A aquest, li passa el nivell d'excepcionalitat --color taronja--. Successivament, l'escenari de preemergència --color rosa-- i, finalment, emergència --color vermell--.

L'escenari d'alerta s'engega quan les reserves generalitzades baixen del 40%. Al conjunt de la comunitat, en estar al 34,44%, s'estableix una dotació màxima de 250 litres per persona i per dia. De la mateixa manera, a mesura que s'enfila d'escenari, es pot consumir menys aigua.

L'escenari d'excepcionalitat --taronja-- s'activa quan les reserves baixen del 25%. En aquest cas, els 204 municipis que estan en aquesta fase –32,38% del territori– només es poden consumir 230 litres d'aigua per persona i per dia. En preemergència --color rosa--, s'estableix el límit en 210 litres per persona i per dia.

Finalment, els 16 municipis que segueixen en emergència --color vermell-- compten amb més restriccions. En aquest cas, hi ha tres estadis. Emergència I, que permet màxim 200 litres; Emergència II, que permet 180 i Emergència III, 160 litres per persona i per dia.

Aquests municipis ja no estan en sequera

La fase de normalitat --senyalitzada en color blau als mapes--, fa referència a un estadi en què no hi ha restriccions de consum. A mesura que les reserves baixen, més grans són les restriccions. Això, a Catalunya, es coneix com el “semàfor de la sequera”. Ara bé, encara que la major part del territori estigui tenyida de groc i taronja, hi ha municipis sense restriccions.

Un total de 36 localitats poden fer "vida normal" pel que fa al consum d'aigua. El nord-oest de la província de Barcelona, l'interior de Girona i l'interior de Tarragona es poden observar zones on el mapa està tenyit de blau. D'acord amb les dades de la Generalitat, aquestes zones sumen el 5,71% del territori.