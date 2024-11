Qüestiocat, l'app que t'ajuda a les proves del català s'actualitza: Totes les novetats

Molts de vosaltres us preguntareu què es Qüestiocat. Altres ja sabeu què és quan llegiu o sentiu la paraula. Estem parlant duna app creada amb la finalitat d'aprendre català. I, sobretot, que l'aprenentatge de la nostra llengua sigui molt més fàcil. Porta un any i mig en funcionament i té més de 15.000 usuaris actius. A més, els seus creadors hi van fent canvis seguint els suggeriments dels seus usuaris.

La novetat més important és que s'han ampliat el nombre de qüestionaris fins arribar a més de 6600. A més, també es poden seleccionar les preguntes errònies, els qüestionaries completats o els pendents. Aquest gest ha estat agraït per la majoria d'usuaris, que consideren aquesta eina imprescindible per aprendre la nostra llengua.

També continuen oferint els nivells B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu de manera més àmplia. Alhora, els creadors estan treballant en el nivell A2 i en un espai especial sobre pronoms febles, que previsiblement estaran enllestits a començament de 2025.

Com funciona?

Hi ha més de cinc mil preguntes amb respostes ràpides d’opció múltiple. L'usuari haurà de començar seleccionant el nivell que vol aprendre. B1, B2, C1, C2 o llenguatge administratiu. Després caldrà triar el nivell. En el B1 i B2, n’hi ha 100 de diferents. En el C1 i C2, 50. I en el de llenguatge administratiu, 25. Les proves són molt diverses: ortografia, gramàtica, morfosintaxi, lèxic, puntuació, qualitat de la redacció, etc.

Una vegada superat aquest qüestionari, apareix un signe de validació. Si no el superem, s'haurà de repetir. No s'ha suspès l'examen. No és cap examen. Només són proves per després anar més preparats al vertader examen.

Vegem exemples

Amb ______ xocolata farem ______ postres excel·lents. L'aprenent haurà d'escollir si els substantius xocolata i postres són masculins o femenins.

—aquesta / uns

—aquest / uns

—aquesta / unes

També hi ha exemples amb pronoms febles que substitueixen el complement directe o complement indirecte de la frase. D'aquesta manera, l'aprenent haurà d'escollir l'opció correcta entre.

Si no podeu donar els diners a la secretària, _______ al conserge.

—donau-los-li

—donau-los

—donau-los-los

Diferents nivells de la llengua catalana

B1: nivell elemental. Permet comunicar-se amb autonomia oral i escrita en situacions bàsiques.

B2: nivell intermedi. Permet contestar oralment i per escrit, d’una manera adequada, coherent i fluida en àmbits socials i professionals.

C1: nivell de suficiència. Serà possible comunicar-se oralment i per escrit de manera flexible i eficaç, amb fluïdesa i espontaneïtat en les situacions formals de l’àmbit social, acadèmic i professional.

C2: nivell superior. Permet comunicar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, adequant el missatge a situacions complexes de l’àmbit públic, acadèmic i professional.