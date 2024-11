Última hora sobre els embassaments: gir de 180 graus respecte al 2023

per Antoni Mateu-Arrom

La pluja ha estat protagonista a la Península Ibèrica, les últimes setmanes. Les borrasques que han escombrat el territori del país català han aconseguit omplir les reserves. De fet, si es comparen dades amb el mateix període del 2023, aquestes són oposades --i ho són per bé--.

Tot i la pujada tèrmica que ha anunciat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), els pantans han seguit en augment. Això sí, els propers dies s'espera que les pluges s'absenteixin. Quin és l'embassament de Catalunya que té més aigua? Hi ha tanta diferència respecte al 2023? Ho veiem a continuació.

L'estat de la sequera a Catalunya

A data del 25 de novembre del 2024, les conques marquen el 34,44% del nivell d'aigua. Si es compara amb el mateix període del 2023, aquestes es trobaven només en el 18,14. Si ens fixem als embassaments que cobreixen l'àrea del Ter-Llobregat, els nivells se situen al 36,3%. El 2023, només el 18,73%.

Dels cinc pantans del Ter-Llobregat, el que està més ple és la Baells (Cercs). Actualment està al 60,7% de la capacitat i emmagatzema 66,42 hm3 d'aigua. El segueix l'embassament de Sant Ponç (Clariana de Cardener), amb el 44,7% i 10,9 hm3 emmagatzemats.

El bronze se l'emporta la Llosa del Cavall (Navès), amb el 35,78% del nivell i 28,62 hm3 d'aigua. En penúltim lloc, Susqueda (Osor), està al 30,28% del seu nivell, la qual cosa es tradueix en 70,38 hm3 d'aigua. Finalment, el pantà de Sau (Vilanova de Sau), conegut per ser el “termòmetre de la sequera”, és el que està menys ple. Només marca el 27,76% del nivell, amb 45,88 hm3 d'aigua. Tot i això, el 2023 estava al 14,89%.

| ACN

Les conques internes de Catalunya

Si tenim en compte els nou embassaments del país, aquests estan al 34,44% de la capacitat. Dels 694,45 hectòmetres d'aigua que poden arribar a albergar, ara mateix n'hi ha 239,19 plens. Si es compara l'escenari amb el 25 de novembre del 2023, Catalunya només tenia en poder 126 hm3. Però quin és el pantà que té més aigua?

Sens dubte, l'embassament de Foix (Castellet i la Gornal) s'emporta l'or. Tot i que no és el que més aigua pot emmagatzemar, és el que és més ple. Actualment marca el 98,59% del seu nivell, cosa que es tradueix en 3,69 hm3 d'aigua, del total de 3,74 que pot arribar a albergar.

| Wikipedia

En segon lloc hi ha el pantà de Riudecanyes. Fa un any era --tristament-- cèlebre per marcar el 3,79% del nivell. Ara, gràcies a les pluges, torna a ser notícia a causa de l'augment, que ha pujat fins al 21,16% de les reserves plenes. Això es tradueix en 1,13 hm3 d'aigua, dels 5,32 que pot arribar a guardar.

L'embassament de Darnius Boadella (Darnius), en tercer lloc, és del 18,09% de la seva capacitat. Dels 61,1 hm3 d'aigua que en pot tenir, ara mateix n'emmagatzema 11,05. Finalment, l'embassament de Siurana (Cornudella de Montsant) es col·loca al 9,18% del seu nivell, amb 1,12 hm3 d'aigua al poder.