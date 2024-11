El poble català que ha patit la pitjor ratxa de vent avui: 113 km/h

per Sergi Guillén

Durant la darrera setmana, Catalunya ha estat sota la influència de forts vents. Diverses zones del territori han registrat ratxes intenses que han afectat tant la vida quotidiana com diverses activitats.

Aquestes condicions meteorològiques extremes han estat especialment notòries a les àrees de muntanya i al litoral, on les ratxes han assolit xifres considerables.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha alertat repetidament sobre les ratxes de vent a diverses comarques. Aquests advertiments busquen garantir la seguretat dels ciutadans i mitigar els riscos.

En moltes àrees, hi ha hagut caigudes d'arbres, talls d'electricitat i complicacions en el trànsit a causa de les condicions adverses. La preocupació no només rau en els danys materials, sinó també en el risc per a les persones.

Les ratxes de vent poden generar situacions perilloses, especialment per als vianants i vehicles lleugers. Aquest fenomen ha obligat a extremar les precaucions als punts més vulnerables.

La dada impactant del dia d'avui

Avui, el municipi d'Ulldeter, ubicat al Ripollès, ha registrat la ratxa de vent més intensa de Catalunya: 113 km/h. Aquest enclavament d'alta muntanya es troba entre els més afectats per la seva alçada i exposició als vents. Aquestes xifres no són estranyes en aquest tipus de localitzacions, però criden l'atenció per la seva intensitat.

A més d'Ulldeter, altres localitats han experimentat importants vents. Certascan (Pallars Sobirà) ha registrat 103 km/h i Lac Redon (Val d'Aran) 101 km/h.

Aquests valors demostren que el Pirineu català és un dels punts més castigats per aquest fenomen meteorològic. A zones més baixes, com Portbou (Alt Empordà), les ratxes han arribat a 93 km/h, complicant l'activitat portuària.

Moment de prendre precaucions per evitar desgràcies

Per mitigar els efectes del vent, és essencial adoptar totes les mesures de precaució possibles. Meteocat recomana assegurar els objectes susceptibles de ser arrossegats pel vent.

També és aconsellable evitar zones arbrades durant episodis de fortes ratxes i extremar la precaució en conduir, especialment en carreteres exposades. Això és degut a que a causa d'aquest fenomen meteorològic alguns arbres poden acabar caient, igual que alguns pals a les vies.

| @bomberscat

Les autoritats locals i autonòmiques treballen per garantir la seguretat dels ciutadans. S'han activat protocols d'emergència a diverses àrees i s'han reforçat els serveis de bombers i protecció civil. Aquestes mesures busquen minimitzar els riscos i atendre qualsevol incident amb rapidesa i eficàcia.

Tot i que el vent forma part del clima habitual a Catalunya, episodis tan intensos com aquest setmana subratllen la importància de la prevenció.

Mantenir-se informat a través de canals oficials i respectar les indicacions de les autoritats pot marcar la diferència durant aquests esdeveniments meteorològics extrems.