Sorpresa a TV3: L'espai que s'enfonsa en audiència

La televisió d'estiu a Catalunya sempre amaga una trampa. Quan sembla que un títol ho té tot per triomfar, arriba l'agost i canvia les regles. La sobretaula de TV3 ho està comprovant amb una sèrie britànica doblada al català, que va ser rebuda amb entusiasme inicialment. Era la gran aposta del canal públic per refrescar la franja i, tot i que el primer balanç va ser impecable, després no tant.
La frenada que encén les alarmes
L'estrena va consolidar Downton Abbey com l'èxit sorpresa de la temporada. A finals de juliol va superar els 230.000 espectadors i va fregar el 19,5 % de share a la tarda de TV3. Per tant, es va considerar un bon resultat, ja que cotes així són aconseguides per molt pocs espais de ficció en aquestes dates.
La foto ha canviat la segona setmana d'agost. En un dia de consum baix, la sèrie va marcar 128.000 espectadors i un 11,8 % de quota, molt lluny dels seus primers registres. La dada il·lustra una davallada clara respecte al pic de juliol i confirma que el fenomen s'ha refredat en ple mes de vacances.
El respir va arribar en jornades intermèdies, on el títol es va moure entre el 15 i el 17,5 % i fins a 192.000 seguidors. Així i tot, la tendència dibuixa dents de serra i un descens des del seu sostre inicial, que obliga a protegir la franja.
La tarda estratègica de TV3
3Cat va ubicar Downton Abbey a la sobretaula, motor clau del day time. La cadena va programar a més altres ficcions britàniques per acompanyar-la i donar continuïtat al bloc seriòfil. La decisió va ordenar la tarda, però també va elevar el llistó: sostenir un bloc de ficció diàriament exigeix constància a l'agost.
La pressió exterior tampoc afluixa. La ruleta de la sort i Pasapalabra mantenen la seva base fidel a Catalunya, i en dies de consum baix s'enduen part del pastís. Aquest context explica per què, tot i la inèrcia positiva de juliol, Downton Abbey ha cedit terreny i ha perdut part del seu impuls inicial.
De “gran encert” a repte de manteniment
Els especialistes veuen llums i ombres. “Downton Abbey és el gran encert de TV3 de l’estiu”, resumia Víctor Rodrigo a El Món de la Tele després de la seva eufòria inicial, destacant el valor de doblar-la al català per obrir audiència. L'etiqueta de “gran encert” segueix vigent, però ara l'examen és la resistència diària.
A les xarxes, analistes d'audiències subratllen que TV3 sosté el lideratge diari gràcies als Telenotícies i a l'estirada de la sèrie, tot i que adverteixen del vaivé propi de l'agost. La clau està en funció d'evitar caigudes repetides per sota del 12 % per no erosionar el bloc.
En termes de cadena, el context és favorable: juliol va ser el millor en 18 anys per a TV3, amb un 14,4 % de quota global. Aquest coixí concedeix marge per ajustar horaris o comunicació si la corba de la sèrie es refreda més del compte.
Efecte “Grand Finale” i el relleu de setembre
L'univers Downton seguirà a la conversa per l'estrena del film “The Grand Finale” al setembre i un especial en horari de màxima audiència als Estats Units. El ressò internacional pot ajudar a recuperar interès i a fer que la marca torni a brillar a la tarda catalana.
A més, el pla de 3Cat preveu rotar títols i reforçar la tarda amb noves sèries britàniques a partir d'agost i principis de setembre. L'objectiu és clar, que el bloc no depengui d'un únic producte i que Downton Abbey funcioni com a locomotora.
Downton Abbey va arribar com un premi per a la programació estival i ho va ser. El seu descens a l'agost, amb un 11,8 % en una jornada de consum baix, posa a prova la seva resistència. El repte ara és estabilitzar-la per sobre del 15 % quan el mercat acompanya, cuidar la seva promoció i donar-li suport amb estrenes que mantinguin l'hàbit a Catalunya. Si l'efecte “final de saga” empeny i la graella s'equilibra, la sèrie pot recuperar brio i continuar sent un valor segur per a TV3 a la recta final de l'estiu.