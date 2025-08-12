Sorpresa en TV3: El espacio que se hunde en audiencia

La televisión de verano en Catalunya siempre guarda una trampa. Cuando parece que un título lo tiene todo para arrasar, llega agosto y cambia las reglas. La sobremesa de TV3 lo está comprobando con una serie británica doblada al catalán, que fue recibida con entusiasmo inicialmente. Era la gran apuesta del canal público para refrescar la franja y, aunque el primer balance fue impecable, después no tanto.

El frenazo que enciende las alarmas

El estreno consolidó a Downton Abbey como el éxito sorpresa de la temporada. A finales de julio superó los 230.000 espectadores y rozó el 19,5 % de share en la tarde de TV3. Por lo tanto, se consideró un buen resultado, puesto que cotas así son conseguidas por muy pocos espacios de ficción en estas fechas.

La foto ha cambiado en la segunda semana de agosto. En un día de consumo bajo, la serie marcó 128.000 espectadores y 11,8 % de cuota, muy lejos de sus primeros registros. El dato ilustra una caída clara respecto al pico de julio y confirma que el fenómeno se ha enfriado en pleno mes vacacional.

| YouTube

El respiro llegó en jornadas intermedias, donde el título se movió entre el 15 y el 17,5 % y hasta 192.000 seguidores. Aun así, la tendencia dibuja dientes de sierra y un descenso desde su techo inicial, que obliga a proteger la franja.

La tarde estratégica de TV3

3Cat ubicó Downton Abbey en la sobremesa, motor clave del day time. La cadena programó además otras ficciones británicas para acompañarla y dar continuidad al bloque seriéfilo. La decisión ordenó la tarde, pero también elevó el listón: sostener un bloque de ficción diariamente exige constancia en agosto.

La presión exterior tampoco afloja. La ruleta de la suerte y Pasapalabra mantienen su base fiel en Catalunya, y en días de consumo bajo se llevan parte del pastel. Ese contexto explica por qué, pese a la inercia positiva de julio, Downton Abbey ha cedido terreno y ha perdido parte de su impulso inicial.

| YouTube

De “gran acierto” a reto de mantenimiento

Los especialistas ven luces y sombras. “Downton Abbey és el gran encert de TV3 de l’estiu”, resumía Víctor Rodrigo en El Món de la Tele tras su euforia inicial, destacando el valor de doblarla al catalán para abrir audiencia. La etiqueta de “gran acierto” sigue vigente, pero ahora el examen es la resistencia diaria.

En redes, analistas de audiencias subrayan que TV3 sostiene el liderazgo diario gracias a los Telenotícies y al tirón de la serie, aunque advierten del vaivén propio de agosto. La clave pasa por evitar caídas repetidas por debajo del 12 % para no erosionar el bloque.

En términos de cadena, el contexto es favorable: julio fue el mejor en 18 años para TV3, con un 14,4 % de cuota global. Ese colchón concede margen para ajustar horarios o comunicación si la curva de la serie se enfría más de la cuenta.

| Amazon Prime

Efecto “Grand Finale” y el relevo de septiembre

El universo Downton seguirá en la conversación por el estreno del film “The Grand Finale” en septiembre y un especial en prime time en Estados Unidos. El ruido internacional puede ayudar a recuperar interés y a que la marca vuelva a brillar en la tarde catalana.

Además, el plan de 3Cat prevé rotar títulos y reforzar la tarde con nuevas series británicas a partir de agosto y principios de septiembre. El objetivo es claro, que el bloque no dependa de un único producto y que Downton Abbey funcione como locomotora.

Downton Abbey llegó como un premio para la programación estival y lo fue. Su descenso en agosto, con un 11,8 % en una jornada de consumo bajo, pone a prueba su resistencia. El reto ahora es estabilizarla por encima del 15 % cuando el mercado acompaña, cuidar su promoción y apoyarla con estrenos que mantengan el hábito en Catalunya. Si el efecto “final de saga” empuja y la parrilla se equilibra, la serie puede recuperar brío y seguir siendo un valor seguro para TV3 en la recta final del verano.