Dona refrescant-se amb aigua sota el sol intens amb un símbol d’advertència i una imatge de calor extrema
Els meteoròlegs ja avisen d’un repunt inusual de les temperatures en algunes regions | Getty Images Signature, InstaStudio, Montaje propio, Getty Images de Xurzon
Actualitat

Alerta per a divendres i dissabte: els meteoròlegs llancen un avís a aquestes regions

Els experts ja avisen d’una situació totalment inusual en algunes comunitats de cara al cap de setmana

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

La setmana ha començat amb temperatures estiuenques molt marcades a bona part d'Espanya. La calor s'ha estès des del sud cap al nord, amb màximes que superen els 35 °C en diverses províncies. Les nits tropicals s'han repetit al centre, interior sud i vall de l'Ebre, sense gairebé descens tèrmic.

Els models meteorològics indiquen que aquesta situació no només continuarà, sinó que s'intensificarà els pròxims dies. El final de la setmana podria portar un repunt de calor especialment acusat a regions del nord. Les previsions apunten a valors excepcionals per a mitjans d'agost.

Jove bevent aigua d’una ampolla blava al carrer durant un dia calorós amb un termòmetre que marca 42 graus al fons.
Cal preparar-se per a les altes temperatures del cap de setmana | Europa Press

Avís a aquestes comunitats de cara al cap de setmana

Segons la configuració sinòptica, una DANA s'ubicarà al nord de les Açores, mentre que la Península Ibèrica quedarà sota un pantà baromètric. Aquest patró afavorirà un notable ascens de temperatures, especialment al nord. L'aire càlid quedarà estancat i reforçat per la insolació, creant condicions extremes per a l'època.

Divendres i dissabte es preveu un pic de calor destacat a l'àrea cantàbrica, amb valors que podrien assolir o superar els 35 °C a zones d'Astúries, Cantàbria i País Basc.

També s'esperen registres molt alts a la conca de l'Ebre i al nord de Castella i Lleó. El contrast tèrmic amb jornades prèvies serà molt evident.

Termòmetre digital al carrer marcant 45 graus centígrads amb arbres de fons i dibuixos de sol i calor.
S'espera que la calor es faci sentir amb força al nord | Europa Press, Muhammad Atif, Grafinka

Ja es veu la llum al final del túnel

A més de la calor, la manca de vent afavorirà una sensació tèrmica elevada i persistent. A l'interior peninsular, les màximes podrien mantenir-se per sobre dels 30 °C, fins i tot a àrees habitualment més fresques. Les mínimes també seran altes, allargant les nits tropicals a moltes províncies.

A partir de diumenge, el posicionament de la DANA podria modificar el règim tèrmic i augmentar la inestabilitat. No es descarta la formació de tempestes a àrees de muntanya del nord i est peninsular. Aquest canvi suposaria un respir després de l'episodi de calor, encara que encara queda per confirmar-ne l'abast.

Clarament, el final de la setmana estarà marcat per un repunt tèrmic molt acusat al nord i àmplies zones de l'interior. El seguiment de la predicció serà clau per planificar activitats i prendre precaucions davant temperatures inusuals per a mitjans d'agost. Mantenir-se hidratat i protegit de les altes temperatures és imprescindible.

