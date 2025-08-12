Alerta per a divendres i dissabte: els meteoròlegs llancen un avís a aquestes regions

La setmana ha començat amb temperatures estiuenques molt marcades a bona part d'Espanya. La calor s'ha estès des del sud cap al nord, amb màximes que superen els 35 °C en diverses províncies. Les nits tropicals s'han repetit al centre, interior sud i vall de l'Ebre, sense gairebé descens tèrmic.
Els models meteorològics indiquen que aquesta situació no només continuarà, sinó que s'intensificarà els pròxims dies. El final de la setmana podria portar un repunt de calor especialment acusat a regions del nord. Les previsions apunten a valors excepcionals per a mitjans d'agost.
Avís a aquestes comunitats de cara al cap de setmana
Segons la configuració sinòptica, una DANA s'ubicarà al nord de les Açores, mentre que la Península Ibèrica quedarà sota un pantà baromètric. Aquest patró afavorirà un notable ascens de temperatures, especialment al nord. L'aire càlid quedarà estancat i reforçat per la insolació, creant condicions extremes per a l'època.
Divendres i dissabte es preveu un pic de calor destacat a l'àrea cantàbrica, amb valors que podrien assolir o superar els 35 °C a zones d'Astúries, Cantàbria i País Basc.
També s'esperen registres molt alts a la conca de l'Ebre i al nord de Castella i Lleó. El contrast tèrmic amb jornades prèvies serà molt evident.
Ja es veu la llum al final del túnel
A més de la calor, la manca de vent afavorirà una sensació tèrmica elevada i persistent. A l'interior peninsular, les màximes podrien mantenir-se per sobre dels 30 °C, fins i tot a àrees habitualment més fresques. Les mínimes també seran altes, allargant les nits tropicals a moltes províncies.
A partir de diumenge, el posicionament de la DANA podria modificar el règim tèrmic i augmentar la inestabilitat. No es descarta la formació de tempestes a àrees de muntanya del nord i est peninsular. Aquest canvi suposaria un respir després de l'episodi de calor, encara que encara queda per confirmar-ne l'abast.
Clarament, el final de la setmana estarà marcat per un repunt tèrmic molt acusat al nord i àmplies zones de l'interior. El seguiment de la predicció serà clau per planificar activitats i prendre precaucions davant temperatures inusuals per a mitjans d'agost. Mantenir-se hidratat i protegit de les altes temperatures és imprescindible.