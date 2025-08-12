Logo xcatalunya.cat
Mapa amb franges vermelles i grogues al costat d’un signe d’interrogació sobre un eclipsi solar
Un any exacte per a l’eclipsi solar de 2026: Així es podrà gaudir a Catalunya

Mapa i recomanacions pràctiques per gaudir sense riscos de l’eclipsi a Catalunya

Duna Costa
La tarda tindrà una lluentor diferent durant uns pocs minuts. No serà un caprici de l'estiu ni un miratge casual. Serà un moment calculat al segon que exigeix cap i planificació. Catalunya inicia el compte enrere per a un esdeveniment celeste singular al capvespre.

On serà total i on parcial

Les Terres de l’Ebre i part del Camp de Tarragona quedaran dins de la franja en què el Sol s’ocultarà completament durant un breu interval. A Tortosa, per exemple, el màxim arribarà cap a les 20:30 CEST, a Salou, la totalitat rondarà el minut i vuit segons. Lleida capital també entra a la banda i viurà uns 29 segons de nit sobtada. Barcelona i Girona quedaran fora de la totalitat, però amb una parcialitat altíssima, prou per notar un crepuscle estrany, encara que no es vegi la corona solar.

Horaris clau i què esperar al cel

A Catalunya, la parcialitat començarà al voltant de les 19:32–19:38, la totalitat apareixerà cap a les 20:29–20:31 i el fenomen acabarà prop de les 21:00–21:03, tot en hora local (CEST). Aquesta precisió importa per un detall determinant: el Sol estarà molt baix, a tot just uns graus d’alçada, amb la posta apuntant poc després. Per això, fins i tot dins de la totalitat, qualsevol obstacle cap a l’oest pot arruïnar l’experiència. Una manera pràctica d’escollir punt és mirar avui a les 20:30 i comprovar si el Sol es veu net a l’horitzó.

Eclipsi solar amb un anell de llum brillant i esclats de colors a l'espai
Durant la totalitat, el cel s’enfosqueix, afloren estrelles brillants i planetes, i apareix la corona solar. Fenòmens com les perles de Baily i l’anell de diamant només es perceben dins de la banda total; una parcialitat del 99,9 % continua sent parcial. Ho subratllen els centres científics catalans que participen en la preparació de l’esdeveniment, com l’IEEC, i els observatoris situats en zona de totalitat, Observatori de l’Ebre i Observatori de Prades.

Meteorologia, visibilitat i logística

Tot i que el 12 d’agost sol ser estable, l’eclipsi es veurà al capvespre, quan la nuvolositat baixa, la calitja costanera o simples boires poden jugar en contra. Barcelona ha tingut cels ennuvolats al voltant del 38 % dels anys recents en aquesta data i hora. En canvi, a Lleida el valor baixa, segons dades orientatives. Així i tot, només es tracta de mitjanes històriques, no d’una previsió.

Per planificar amb detall, l’Institut Geogràfic Nacional ha habilitat mapes interactius de l’eclipsi i el Ministeri de Transports centralitza recursos sobre els tres grans eclipsis 2026–2028. Es poden utilitzar per verificar la línia de totalitat al teu municipi i ajustar temps exactes.

Cel blau amb el sol brillant a través dels núvols.
Com observar sense riscos el triplet ibèric

En totes les fases parcials, fins i tot amb un 99 % de cobertura, és obligatori utilitzar ulleres o visors solars que compleixin la norma ISO 12312-2. No serveixen ulleres de sol convencionals ni invents casolans. Només durant la totalitat —i només dins de la banda— es pot retirar la protecció, tornant-la a col·locar tan bon punt reaparegui el primer fil de Sol. Són les recomanacions de la NASA i de les principals agències científiques.

Aquest eclipsi inaugurarà, a més, un “triplet ibèric” que continuarà amb un altre de total el 2 d’agost de 2027 i un d’anul·lar el gener de 2028 visible des de Catalunya. Un cicle únic per a l’astronomia i la divulgació científica al nostre entorn.

