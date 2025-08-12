Un any exacte per a l’eclipsi solar de 2026: Així es podrà gaudir a Catalunya

La tarda tindrà una lluentor diferent durant uns pocs minuts. No serà un caprici de l'estiu ni un miratge casual. Serà un moment calculat al segon que exigeix cap i planificació. Catalunya inicia el compte enrere per a un esdeveniment celeste singular al capvespre.
On serà total i on parcial
Les Terres de l’Ebre i part del Camp de Tarragona quedaran dins de la franja en què el Sol s’ocultarà completament durant un breu interval. A Tortosa, per exemple, el màxim arribarà cap a les 20:30 CEST, a Salou, la totalitat rondarà el minut i vuit segons. Lleida capital també entra a la banda i viurà uns 29 segons de nit sobtada. Barcelona i Girona quedaran fora de la totalitat, però amb una parcialitat altíssima, prou per notar un crepuscle estrany, encara que no es vegi la corona solar.
Horaris clau i què esperar al cel
A Catalunya, la parcialitat començarà al voltant de les 19:32–19:38, la totalitat apareixerà cap a les 20:29–20:31 i el fenomen acabarà prop de les 21:00–21:03, tot en hora local (CEST). Aquesta precisió importa per un detall determinant: el Sol estarà molt baix, a tot just uns graus d’alçada, amb la posta apuntant poc després. Per això, fins i tot dins de la totalitat, qualsevol obstacle cap a l’oest pot arruïnar l’experiència. Una manera pràctica d’escollir punt és mirar avui a les 20:30 i comprovar si el Sol es veu net a l’horitzó.
Durant la totalitat, el cel s’enfosqueix, afloren estrelles brillants i planetes, i apareix la corona solar. Fenòmens com les perles de Baily i l’anell de diamant només es perceben dins de la banda total; una parcialitat del 99,9 % continua sent parcial. Ho subratllen els centres científics catalans que participen en la preparació de l’esdeveniment, com l’IEEC, i els observatoris situats en zona de totalitat, Observatori de l’Ebre i Observatori de Prades.
Meteorologia, visibilitat i logística
Tot i que el 12 d’agost sol ser estable, l’eclipsi es veurà al capvespre, quan la nuvolositat baixa, la calitja costanera o simples boires poden jugar en contra. Barcelona ha tingut cels ennuvolats al voltant del 38 % dels anys recents en aquesta data i hora. En canvi, a Lleida el valor baixa, segons dades orientatives. Així i tot, només es tracta de mitjanes històriques, no d’una previsió.
Per planificar amb detall, l’Institut Geogràfic Nacional ha habilitat mapes interactius de l’eclipsi i el Ministeri de Transports centralitza recursos sobre els tres grans eclipsis 2026–2028. Es poden utilitzar per verificar la línia de totalitat al teu municipi i ajustar temps exactes.
Com observar sense riscos el triplet ibèric
En totes les fases parcials, fins i tot amb un 99 % de cobertura, és obligatori utilitzar ulleres o visors solars que compleixin la norma ISO 12312-2. No serveixen ulleres de sol convencionals ni invents casolans. Només durant la totalitat —i només dins de la banda— es pot retirar la protecció, tornant-la a col·locar tan bon punt reaparegui el primer fil de Sol. Són les recomanacions de la NASA i de les principals agències científiques.
Aquest eclipsi inaugurarà, a més, un “triplet ibèric” que continuarà amb un altre de total el 2 d’agost de 2027 i un d’anul·lar el gener de 2028 visible des de Catalunya. Un cicle únic per a l’astronomia i la divulgació científica al nostre entorn.