El 'Simpson espanyol' que va pronosticar l'apagada elèctrica

per Iker Silvosa

Quan el dilluns 28 d'abril Espanya va quedar submergida en un històric apagat que va paralitzar ciutats senceres, pocs van imaginar que una ficció estrenada el 2022 podria haver anticipat amb tanta precisió aquesta crisi. La sèrie "Apagón", produïda per Movistar Plus+, va mostrar en el seu primer capítol una situació inquietantment similar a la viscuda per milions de ciutadans: carrers submergits en la foscor, semàfors apagats, vehicles col·lapsant el trànsit, comunicacions interrompudes i supermercats desbordats.

Un guionista amb visió profètica

Fran Araújo, guionista gallec i coordinador dels guions d'aquesta sèrie, no va amagar la seva sorpresa en descobrir que el que havia imaginat anys enrere es feia realitat gairebé punt per punt. En declaracions posteriors a l'apagat al mitjà El Mundo, Araújo va confessar sentir-se desconcertat en escoltar a la ràdio exactament les mateixes situacions i diàlegs que ell mateix havia escrit. De fet, quan l'apagat real va ocórrer, Araújo es trobava a Barcelona enmig d'una videotrucada que es va tallar abruptament, exactament com podria haver començat un capítol de la seva ficció.

"Quan els que estaven a Madrid em van dir que també els havia passat, vaig dir 'hòstia, no pot ser'. Perquè just així començaria la història", va relatar el guionista amb evident incredulitat davant aquesta coincidència sorprenent.

Inspirada en fets possibles

La sèrie "Apagón" estava basada en el reeixit pòdcast "El gran apagón", creat per José Antonio Pérez Ledo, que explorava les conseqüències d'un apagat produït per una tempesta solar extrema. Per assegurar el realisme del seu guió, Araújo i el seu equip van consultar experts en fenòmens meteorològics adversos i en protocols d'emergència.

En la sèrie, es mencionava que un apagat de gran magnitud com el representat tenia una probabilitat del 2% de succeir, similar a la d'una pandèmia global, cosa que afegeix un inquietant matís al succés real viscut aquest dilluns.

Realitat vs ficció

Encara que l'apagat de la ficció durava dies i plantejava escenaris més extrems, Araújo ha subratllat que, malgrat la gravetat de la situació real, la societat ha reaccionat amb relativa calma, evitant els episodis de violència representats en la sèrie. "Crec que encara no estem tan bojos com perquè en unes hores se'ns vagi de les mans tan ràpid, però veient les cues als supermercats... En dos dies la cosa hauria estat més complicada", va assenyalar.

Araújo, que admet tenir una "ment fabuladora i malaltissa" com a part de la seva professió, reconeix que va viure l'apagat real amb una intensitat especial, sortint al carrer en pànic, mentre observava amb sorpresa l'aparent tranquil·litat de la gent.

Ara, mentre espera l'estrena de "La cançó", una nova sèrie sobre la cantant Massiel, Araújo assegura entre rialles que "no hi ha cap catàstrofe" prevista en el seu nou projecte, retornant la tranquil·litat als espectadors.

Aquest episodi recorda les cèlebres prediccions atribuïdes a la sèrie "Els Simpson", atorgant a Fran Araújo el curiós honor d'haver anticipat, amb cridanera precisió, un esdeveniment que va mantenir en suspens tot un país.