Verificat: La previsió del Meteocat que t'obligarà a treure el paraigua

Després d'uns dies de relativa estabilitat i temperatures suaus, l'atmosfera es prepara per introduir certa variabilitat en el nostre cel. Encara que les primeres hores de divendres seran tranquil·les, els experts del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja adverteixen que caldrà estar atents a l'evolució de les tardes, especialment per a aquells que tinguin activitats a l'aire lliure.

Els ruixats i algunes tempestes tornaran a ser protagonistes

A partir de divendres, l'entrada d'aire més humit i lleugerament inestable afavorirà el creixement de nuvolositat durant les tardes, especialment al nord del país, incloent-hi comarques com el Ripollès, la Cerdanya, el Berguedà i punts de la Garrotxa. Aquests núvols d'evolució podran donar lloc a ruixats dispersos i algunes tempestes, més provables dissabte i diumenge a la tarda.

És important destacar que, segons els models meteorològics actuals, no s'espera una situació de gran severitat. No obstant això, com sol passar amb les tempestes de tarda, podrien venir acompanyades de calamarsa localitzada i ràfegues de vent sobtades, sobretot en zones de muntanya i en el prelitoral nord.

Les temperatures: una muntanya russa primaveral

Quant al termòmetre, també veurem contrastos marcats. Dissabte es preveu un augment clar de les temperatures, amb màximes que podrien superar els 26 °C en zones de Ponent i l'interior de Catalunya Central, gràcies a una lleugera advecció d'aire càlid procedent del sud.

Però aquest ascens serà efímer. Diumenge, l'arribada d'una massa d'aire més fresc provocarà de nou un descens tèrmic, tornant a valors més típics de finals d'abril o principis de maig. Aquestes oscil·lacions són habituals durant la primavera i responen a l'alta mobilitat de les masses d'aire en aquesta època de l'any.

Una configuració atmosfèrica dinàmica

La causa d'aquesta situació es troba en un patró atmosfèric típicament primaveral: l'alternança entre dorsals anticiclòniques i petites baixes en altura que injecten inestabilitat sobre la península Ibèrica. Aquesta configuració provoca que els matins siguin majoritàriament assolellats.

A mesura que avança el dia, l'aire càlid en superfície i l'aire fred en capes mitjanes generen les condicions idònies per al desenvolupament de cúmuls de ràpid creixement, que poden acabar en ruixats o tempestes. Els mapes de precipitació acumulada mostren registres modestos, però amb punts puntualment destacables al Pirineu oriental i comarques interiors de Girona.

Repercussions i consells per al cap de setmana

En definitiva, un cap de setmana que combinarà moments de sol amb intervals d'inestabilitat, característic del canviant comportament de la primavera catalana. En els pròxims dies es confirmarà si la setmana vinent la tendència cap a la variabilitat es manté o si tornarà l'estabilitat.

La primavera ens recorda la seva naturalesa imprevisible: després de matins assolellats, les tardes poden sorprendre'ns amb pluges i descensos tèrmics. Estar atents als avisos meteorològics no només ens permet planificar millor les nostres activitats, sinó també apreciar com l'atmosfera modela el nostre dia a dia amb el seu dinamisme constant.