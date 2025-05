Gir de 180 graus en l'OPA del BBVA al Banc Sabadell

per Mireia Puig

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha donat llum verda a l'opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Sala de Competència ha avalat l'operació amb compromisos, segons expliquen fonts coneixedores a l'ACN. D'aquesta manera, l'opa passa a mans del govern espanyol, que s'ha mostrat en contra des d'un principi.

La decisió de la CNMC està a punt de comunicació oficial i arriba després de gairebé sis mesos d'anàlisi en segona fase, ja que el regulador va considerar que existien «riscos potencials» per a la competència, sobretot en les pimes. L'organisme que presideix Cani Fernández ha decidit publicar el dictamen després del tancament dels mercats per minimitzar l'impacte en borsa.

En una nota de premsa la CNMC explica que ha detectat «riscos» en els mercats de banca minorista, tant en serveis prestats a particulars, com a pimes i autònoms, així com en mercats de mitjans de pagament. Per solucionar aquests riscos, afirma la CNMC, «BBVA ha presentat compromisos que han permès autoritzar l'operació».

| ACN, Volodymyr

En concret, un cop conclosa la investigació en segona fase, la CNMC considera que aquests compromisos són «adequats, suficients i proporcionats» per «solucionar els problemes que aquesta concentració suposa per a la competència en els mercats afectats».

Es compromet, d'una banda, a mantenir el finançament a curt termini (inferior a un any) que pimes i autònoms tinguin contractada amb Banc Sabadell, i d'altra banda, a mantenir el volum de crèdit a mitjà i llarg termini de les pimes que a 30 d'abril de 2025 rebin almenys el 85% d'aquest finançament de BBVA o Banc Sabadell.

Addicionalment, per a les comunitats autònomes en què la quota de l'entitat resultant superi el 30% amb una addició superior al 10% en el segment de crèdit a pimes, Catalunya i Balears, BBVA es compromet a mantenir el volum de crèdit dels clients pime que a 30 d'abril de 2025 tinguin almenys un 50% de finançament amb BBVA i Sabadell.

A més, BBVA es compromet a crear i publicitar un compte per a clients vulnerables i identificar els clients d'ambdues entitats que puguin beneficiar-se'n. També es compromet a publicar al web i comunicar als clients del Banc Sabadell els canvis en les condicions que puguin produir-se en els seus productes i serveis.

També existeix el compromís de no abandonar cap municipi on hi hagi present alguna oficina de les dues entitats i a mantenir les condicions dels clients particulars, pimes i autònoms a les oficines de les àrees en què l'operació doni lloc a un monopoli, duopoli o en què l'entitat resultant tingui dos competidors, que són 168 municipis.

Així mateix, hi ha el compromís d'oferir als clients accés als caixers que eren titularitat del Sabadell en les mateixes condicions previstes en els acords de l'entitat catalana amb la xarxa Euro6000 i Cardtronics.

| ACN, Andrea Piacquadio

La majoria dels compromisos tindran una durada de tres anys, prorrogables per dos anys més en el cas del crèdit per a pimes, i de 18 mesos en el cas de les condicions d'accés a caixers.

El camí pendent

Un cop conegut el posicionament de Competència, l'operació encara té camí per recórrer. Quan el govern espanyol es pronunciï —pot imposar condicions addicionals—, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha d'aprovar el fullet i obrir el període d'acceptació, que pot prolongar-se entre 15 i 70 dies. Després d'això, els accionistes del Banc Sabadell tindran l'última paraula i podran votar si accepten o no l'oferta del banc que presideix Carlos Torres.

La resolució final de Competència arriba precisament el dia en què es compleix un any des que va transcendir la intenció del BBVA d'adquirir el Sabadell. Per ara, l'oferta del banc basc és d'una acció per cada 5,3456 accions ordinàries del Sabadell i el pagament de 0,70 euros en efectiu.

La llum verda l'ha donat la Sala de Competència de la CNMC, conformada per cinc membres, entre ells la presidenta del regulador, Cani Fernández. La completen l'exdirector dels Mossos Pere Soler, Pilar Sánchez Núñez, Rafael Iturriaga Nieva i María Vidales Picazo. Aquesta podia autoritzar, acceptar amb compromisos, imposar condicions o prohibir l'operació.

La CNMC ha autoritzat l'opa aquest dimecres a la tarda després d'emetre un comunicat al migdia on indicava que «no» havia aprovat cap resolució de l'expedient del BBVA i el Sabadell. En aquell moment, alguns mitjans locals ja informaven sobre l'aprovació del procediment. Minuts després, ambdues entitats bancàries han replicat el comunicat en un fet rellevant enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Aquest dimecres el BBVA ha tancat la sessió en borsa amb una caiguda del -2,27% i el Sabadell del -2,64%, en una jornada en què l'Ibex 35 ha retrocedit un 0,97%