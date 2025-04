Alfonso Arús deixa les coses clares a Pedro Sánchez per l'apagada: 'El de...'

La jornada del dilluns 28 d'abril passarà a la història com el dia en què la península Ibèrica va quedar submergida en la foscor absoluta durant gairebé dotze hores. Aquest apagada massiva va afectar Espanya, Portugal i algunes zones del sud de França, generant un caos sense precedents i deixant a milions de persones en una incertesa absoluta.

Amb la llum restaurada parcialment prop de la mitjanit en gran part de la península, molts serveis essencials, com trens i metros, van seguir diverses hores més afectats, mantenint la població en tensió per la manca de respostes clares. De fet, ara, passats ja més de dos dies de tot allò, encara no es coneixen ni tan sols les causes de l'apagada.

Alfonso Arús llança un missatge contundent

El matí següent a l'històrica apagada, el popular programa televisiu 'Aruseros' no va dubtar a abordar extensament aquesta crisi. El seu presentador, Alfonso Arús, va aprofitar l'ocasió per verbalitzar el que molts ciutadans han sentit respecte a la gestió comunicativa del govern liderat per Pedro Sánchez.

| Canva

Arús va mostrar el seu descontentament per la manca d'informació concreta per part del president del Govern. Durant la seva intervenció, va recordar irònicament que Sánchez, en la seva única aparició pública durant l'apagada, va demanar als ciutadans informar-se a través de canals oficials per evitar la difusió de rumors. No obstant això, el periodista va criticar durament aquesta postura: "Lo de la ràdio molt bé, però t'informes sempre que el President del Govern informi. Però si el President del Govern no informa, l'únic que fas és elucubrar", va expressar amb evident frustració.

Crítiques a la manca de transparència del govern

El presentador català va retreure l'actitud passiva de Sánchez, qui va trigar diverses hores a oferir explicacions mínimes sobre el que va succeir. "Si no sortim fins a les sis de la tarda...", va comentar Arús amb una evident crítica cap a la tardança en donar respostes clares per part de l'Executiu central.

A més, Arús va tancar el seu comentari amb ironia, al·ludint a l'obvietat de les limitacions informatives oficials durant l'apagada: "Només diuen 'no funciona el metro'. Bé ja. 'No funcionen els caixers'. Ja, m'ho imagino".

La crítica d'Arús reflecteix la frustració de gran part de la ciutadania davant una crisi que requeria una comunicació institucional clara i eficaç. El seu missatge posa sobre la taula la importància d'una estratègia comunicativa transparent i àgil en situacions d'emergència, una cosa que, a judici del presentador i de molts ciutadans, va faltar clarament durant aquesta crisi energètica sense precedents.

Aquest incident no només deixa en evidència les debilitats estructurals del sistema energètic del país, sinó també subratlla la importància crítica d'una gestió comunicativa efectiva per part del govern en temps de crisi.