Sílvia Orriols fa sortir a la llum un greu escàndol de TV3 i Beatrice Duodu

Avui, la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha començat amb la compareixença de la presidenta del Consell de Govern de la corporació, Rosa Romà, per a presentar el Pla de diversitat.

A continuació, Romà, junt amb els directors de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, han comparegut per respondre les preguntes dels grups als òrgans de la CCMA.

La sessió, però, ha tingut un moment especialment tens quan ha intervingut la diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. La líder independentista ha carregat durament contra la CCMA, denunciant el biaix ideològic de la televisió pública i exposant la polèmica contractació de la periodista del 3/24, Beatrice Duodu.

| Parlament

La denúncia d'Orriols: quotes per sobre del talent

Orriols ha aprofitat la seva intervenció per qüestionar l'objectivitat i la professionalitat de la CCMA. Ha recordat que Beatrice Duodu, la periodista que recentment ha declarat que tallaria la Diagonal si Orriols arribés al Govern, no va superar les fases comunes del procés de selecció de redactors ni el 2019 ni el 2021, però tot i així va ser contractada per davant de candidats que sí havien superat els exàmens. "Sembla que el talent ja no computa", ha denunciat la diputada.

La dirigent d'Aliança Catalana ha criticat durament l'aplicació de discriminacions positives en les contractacions, assegurant que "les quotes per raó d'origen deixen sense oportunitats laborals als professionals més ben formats del sector".

TV3 i la manca de pluralitat

Més enllà de la polèmica sobre Duodu, Orriols ha posat el focus en la manca de pluralitat als mitjans públics catalans. Ha denunciat que TV3 ha entrevistat salafistes expulsats de Catalunya, mentre que nega sistemàticament la veu als representants d'Aliança Catalana, malgrat representar més de 120.000 catalans.

També ha posat en evidència la hipocresia de la CCMA en relació amb la diversitat: "Ens acaben de presentar un pla de diversitat, però on queda la diversitat ideològica? Això no interessa garantir-ho?", ha preguntat Orriols de manera contundent.

Un cordó mediàtic que reforça Orriols

Les crítiques d'Orriols han estat molt ben rebudes pels seus simpatitzants, que veuen en aquest cordó mediàtic una prova més de la persecució contra el seu projecte polític. Lluny de debilitar-la, les campanyes de demonització des de TV3 i altres mitjans afins només serveixen per donar més visibilitat a Aliança Catalana.

| Parlament

Orriols, fidel al seu estil directe i combatiu, ha deixat clar que no es quedarà de braços plegats davant aquesta censura encoberta. "No hi ha opinadors que representin tots els grups parlamentaris d'aquest Parlament", ha sentenciat, exigint un canvi real en el tractament informatiu de la CCMA.

L'enfrontament d'avui a la Comissió de Control només ha estat un capítol més en la guerra oberta entre Orriols i els mitjans públics. Una batalla que, segons el creixement constant d'Aliança Catalana, sembla que només li està donant més força.