Oficial Meteocat: No t'acostis a la costa diumenge en aquestes 8 comarques

El pròxim diumenge, 2 de març de 2025, s'espera que les condicions meteorològiques a la costa catalana siguin especialment adverses. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta dirigida a les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre i Montsià, aconsellant a la població evitar acostar-se a les zones costaneres durant aquesta jornada.

Condicions marítimes adverses

Segons la predicció marítima de Meteocat, es preveu un increment significatiu en l'altura de les onades, que podrien superar els 2,5 metres en alguns punts del litoral. Aquest fenomen es deu a l'arribada d'un front atmosfèric que generarà vents intensos de component sud i sud-oest, augmentant l'agitació marítima i el risc a les àrees esmentades.

Impacte a les comarques afectades

Alt Empordà i Baix Empordà: Aquestes zones de la Costa Brava podrien experimentar onades intenses, especialment en àrees obertes i exposades.

Selva i Maresme: Les platges i passejos marítims podrien veure's afectats pel fort onatge, incrementant el risc per a vianants i activitats nàutiques.

Barcelonès i Baix Llobregat: A l'àrea metropolitana de Barcelona, s'anticipa que l'onatge impacti a les platges urbanes, podent ocasionar restriccions en l'accés i ús d'aquestes.

Baix Ebre i Montsià: A la zona del Delta de l'Ebre, les condicions marítimes adverses podrien afectar tant les activitats pesqueres com les recreatives.

Recomanacions per a la població

Davant aquesta situació, s'aconsella als residents i visitants de les comarques afectades que evitin acostar-se a les zones costaneres durant el diumenge. És fonamental abstenir-se de practicar esports aquàtics, passejar per la vora o realitzar qualsevol activitat que impliqui risc davant el fort onatge. A més, es recomana seguir les indicacions de les autoritats locals i mantenir-se informat a través dels canals oficials de Meteocat i Protecció Civil.

Per obtenir informació actualitzada sobre la predicció marítima i les alertes vigents, es pot consultar la pàgina oficial de Meteocat. La prevenció i la prudència són essencials per garantir la seguretat de tots davant fenòmens meteorològics adversos com el previst per a aquest diumenge.