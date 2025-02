La primera aparició d'Àngel Llàcer a TV3 fa 26 anys: Al·lucinaràs

Àngel Llàcer té actualment 51 anys. Porta mitja vida dedicant-se a la música i a la televisió. Els més joves o els que tenen poca memòria el coneixeran per Operación Triunfo o per diferents reallities com 'Tu cara me suena'. Però la carrera de l'actor va començar molt aviat, amb una aparició a TV3, que va tenir lloc el 1999.

Les imatges tenen lloc durant una emissió del Club Super 3. En un primer moment, el compte de Twitter que publica les imatges, aquestes corresponen a 1991, però ràpidament rectifica i ens informa que l'emissió va tenir lloc el 1999.

| TV3, XCatalunya

Ràpidament els usuaris de l'antiga Twitter han advertit de l'error i el compte que ha publicat les imatges ha rectificat. Són de fa 26 anys i el canvi és flipant. Llàcer té molt més cabell, però la veu és la mateixa.

Llàcer va iniciar la seva formació artística a l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, on es va llicenciar en Art Dramàtic el 1997. Per complementar els seus estudis, va assistir a cursos internacionals a San Miniato, Itàlia, i a l'Escola de Teatre Oficial de Berlín, Alemanya. Durant aquest període, també va impartir classes de teatre a ESADE i a l'Escola de Teatre Musical Eòlia, demostrant la seva passió per la docència i la interpretació.

Trajectòria teatral

Al llarg de la seva carrera, Llàcer ha participat en nombroses produccions teatrals, tant com a actor com a director. Entre les seves actuacions més destacades es troben obres com "El somni de Mozart" (1998), "Mein Kampf" (1999) i "La tienda de los horrores" (2000). A més, ha dirigit exitosos muntatges, incloent "El somni d'una nit d'estiu" (2002), "La jaula de las locas" (2018-2023) i "Los productores" (2023-present). El seu treball al teatre li ha valgut reconeixements com el Premi Butaca al Millor Actor de Repartiment per "Mein Kampf" el 2000.

Carrera televisiva

El salt a la fama televisiva de Llàcer es va produir el 2001, quan es va incorporar com a professor d'interpretació al programa "Operación Triunfo". La seva personalitat enèrgica i propera el va convertir en un dels favorits del públic. Posteriorment, ha participat en diversos programes de televisió, destacant el seu paper com a jurat a "Tu cara me suena" des de 2011, on ha estat una peça clau en l'èxit del format. A més, ha presentat i col·laborat en espais com "Pequeños grandes genios" (2003), "Anónimos" (2006) i "La escobilla nacional" (2010).

| TV3, ACN, XCatalunya, YouTube: Antena 3

Reptes personals i retorn a la televisió

El 2024, Llàcer va enfrontar un seriós problema de salut després de contreure una infecció bacteriana durant un viatge a Vietnam. La malaltia, que va derivar en una fascitis necrotitzant, va requerir múltiples intervencions quirúrgiques i un prolongat període de recuperació.

Durant la seva convalescència, l'actor va reflexionar sobre la seva vida i carrera, compartint en entrevistes la seva renovada perspectiva i agraïment pel suport rebut. A principis de 2025, va anunciar el seu retorn a la televisió com a jurat en la nova temporada de "Tu cara me suena" i la presentació d'un nou concurs a Antena 3, demostrant la seva resiliència i passió per l'entreteniment.