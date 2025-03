El Meteocat confirma l'arribada de pluges a aquestes zones a partir de dilluns

per Pol Nadal

A partir del pròxim dilluns, 3 de març de 2025, s'anticipa un canvi significatiu en les condicions meteorològiques de Catalunya. Segons les previsions, diverses zones de la comunitat experimentaran un increment en les precipitacions, marcant una transició des del clima sec de les setmanes anteriors cap a un ambient més humit.

Durant el cap de setmana, les pluges seran intermitents en moltes zones de Catalunya, amb una baixada important de les temperatures en zones de muntanya i d'interior.

Previsió detallada per províncies

Barcelona: S'espera un dilluns majoritàriament ennuvolat, amb temperatures que oscil·laran entre 11°C i 14°C. Durant la tarda, podrien registrar-se alguns ruixats dispersos, per la qual cosa es recomana portar paraigua en sortir de casa.

Girona: La jornada de dilluns presentarà cels coberts, acompanyats de pluges que aniran disminuint a plugims lleugers cap al vespre. Les temperatures variaran entre 6°C i 13°C, suggerint un ambient fresc i humit.

Lleida: El pronòstic indica un dia ennuvolat i fresc, amb possibilitat de ruixats aïllats a la tarda. Les temperatures se situaran entre 4°C i 11°C, per la qual cosa és aconsellable vestir amb roba adequada per al fred i la humitat.

Tarragona: Es preveu un dilluns amb cels majoritàriament ennuvolats i una alta probabilitat de ruixats tant al matí com a la tarda. Les temperatures oscil·laran entre 7°C i 13°C, creant un ambient fresc i humit.

Arribada d'un front atlàntic

Aquest canvi en el patró climàtic es deu a l'arribada d'un front atlàntic que afectarà principalment el nord-oest de la Península Ibèrica durant la primera setmana de març. Encara que les precipitacions més intenses es concentraran en aquesta zona, Catalunya també es veurà influenciada per aquest sistema, especialment en les seves províncies més septentrionals. A més, les temperatures tendiran a ser més càlides de l'habitual per a aquesta època de l'any en gran part del país, incloent Catalunya.

Recomanacions per a la població

Davant aquest panorama, és aconsellable que els ciutadans de les zones esmentades prenguin les següents precaucions:

Portar paraigua i roba impermeable per mantenir-se sec durant els desplaçaments. Pel que fa a la conducció, cal extremar la precaució en conduir, ja que les carreteres poden estar relliscoses a causa de la pluja. També és necessari abrigar-se correctament. Protegir-se adequadament per evitar refredats, donat l'augment de la humitat i les temperatures fresques.

Es recomana mantenir-se informat a través dels canals oficials del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i l'AEMET per rebre actualitzacions en temps real sobre les condicions climàtiques i possibles alertes.

Aquest període de pluges representa una oportunitat per mitigar la sequera que ha afectat diverses àrees de Catalunya en els últims mesos. No obstant això, és fonamental que la població adopti les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i benestar durant aquests dies d'inestabilitat