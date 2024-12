Sílvia Orriols esclata: 'Tan privilegi i protecció a la immigració, no serà que...?'

per Rubèn Novoa

En una intervenció marcada pel to directe i polèmic, la diputada d'Aliança Catalana,Sílvia Orriols, ha carregat avui durament contra la moció presentada al Parlament sobre el racisme i els discursos d'odi, qualificant-la d'“esbiaixada” i acusant els promotors de manipular el significat dels conceptes per censurar opinions i imposar el que ha anomenat “pensament únic”.

"Racisme o defensa de la identitat nacional?"

Orriols ha qüestionat si els promotors de la moció utilitzen la definició literal del racisme, com recullen els diccionaris, o si la reinterpretació que fan del terme serveix per estigmatitzar adversaris polítics.

"Vostès diuen nazi a qui no ho és, i sospitem que també professen acusacions de racisme a la babalà", ha afirmat, tot assegurant que aquestes acusacions només busquen evitar debats incòmodes i uniformitzar les opinions dins la cambra.

Denúncia de discriminacions dins el Parlament

La diputada ha aprofitat per denunciar "cordons sanitaris" contra Aliança Catalana, així com incompareixences d'altres grups per evitar donar-los presidències de comissions. Ha posat l'accent en el "cinisme" d'alguns diputats, que, segons ella, defensen la igualtat mentre boicotegen i marginen aquells que pensen diferent.

| Parlament

"Nosaltres hem patit escratxos, agressions i boicots que l'extrema esquerra ha celebrat públicament, i això, pel que es veu, no compta com odi", ha etzibat.

Crítica a la "sobreprotecció" a la immigració

Orriols també ha carregat contra el que considera "privilegis i sobreprotecció a la immigració", afirmant que algunes propostes de la moció criminalitzen la policia catalana amb acusacions de racisme.

Ha posat en dubte que les identificacions policials siguin indegudes i ha criticat que es pretengui eximir certs col·lectius d'aquests controls. "Ara resulta que per no semblar racistes haurem de registrar la Paquita i la Dolors. Potser trobarem sorpreses", ha ironitzat.

"El problema rau al cantó esquerre"

En un dels moments més controvertits de la seva intervenció, Orriols ha girat les acusacions de racisme cap als promotors de la moció: "Tan privilegi i tanta sobreprotecció a la immigració no serà perquè els consideren inferiors?" Ha afirmat que els prejudicis podrien trobar-se “des de temps immemorials, al cantó esquerre de l’hemicicle”.

Un discurs polèmic però coherent amb la seva línia

La intervenció de Sílvia Orriols consolida el seu posicionament com una de les veus més crítiques dins l'hemicicle, qüestionant les polítiques migratòries i el discurs de l’esquerra catalana sobre el racisme. Aliança Catalana continua utilitzant el faristol parlamentari per denunciar allò que considera un suïcidi polític i social a través del "multiculturalisme descontrolat".