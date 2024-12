Sílvia Orriols denuncia la permissivitat amb l'islamisme radical: 'L'avenç...'

En l'única interpel·lació al Govern que els deixen aquest període de sessions, Sílvia Orriols, diputada d'Aliança Catalana, ha llançat una crítica contundent contra la permissivitat institucional envers els processos de radicalització islamista.

Orriols ha posat en relleu l'augment de la propagació de postulats radicals, assenyalant que “la majoria dels atemptats a Europa tenen origen en individus radicalitzats en centres de culte”.

La diputada ha recordat la situació a Ripoll, on l’any 2017 es van produir les crides a la jihad que van desembocar en els atemptats del 17 d’agost. "És inacceptable que mentre es fan proclames contra els drets de les dones i d’altres col·lectius, les institucions mirin cap a una altra banda", ha denunciat, afegint que “un terç de les mesquites a Catalunya són salafistes”.

| Parlament

Orriols ha citat països europeus com Àustria, França i Alemanya, on ja s’han tancat mesquites i deportat imams per promoure discursos violents. "I nosaltres, què hem fet per protegir els catalans de l’islamisme radical?", ha preguntat.

A més, ha carregat contra els partits d'esquerres, acusant-los de buscar "captar el vot dels marits" a través de regularitzacions massives i complicitat amb l’islamisme: “No poden ser feministes i permetre la segregació i la discriminació que es promou en aquestes comunitats”.

Critica l'administració

La líder d’Aliança Catalana també ha criticat que l’Administració destini recursos públics a entitats islàmiques sense cap control sobre el seu finançament ni les seves activitats. "És urgent revisar la llei d’associacions per evitar que fons públics acabin en mans de grups radicals", ha sentenciat.

Finalment, Orriols ha subratllat que l’islamisme no és només una religió, sinó una “ideologia política” que busca imposar lleis basades en preceptes de fa 1.400 anys, qüestionant les estructures democràtiques. “No podem permetre que les nostres llibertats siguin segrestades per l’islamisme radical a casa nostra. És hora d’actuar”.

Amb aquesta intervenció, Orriols ha tornat a marcar distància respecte a la resta de forces polítiques, posicionant Aliança Catalana com la veu crítica contra l’avenç de l’islamisme radical a Catalunya.