Avís urgent del Meteocat: Arriba més vent intens i a més comarques a partir d'ara mateix

per Sergi Guillén

Des de principis d'aquesta setmana, Catalunya ha estat en el punt de mira del Meteocat pels constants avisos meteorològics. Les ratxes de vent han marcat l'inici de desembre amb episodis intensos que han afectat gran part del territori. Aquesta situació ha obligat les autoritats a emetre avisos específics, sobretot a les zones més propenses a patir aquests fenòmens.

La intensitat del vent ja havia causat problemes en infraestructures, talls de carreteres i despreniments en àrees urbanes. Tot i que l'episodi inicial va ser moderat, la situació ha evolucionat de manera preocupant. Ara, el Servei Meteorològic de Catalunya anuncia una ampliació de l'àrea afectada i un increment de la força de les ratxes previstes.

Aquest fenomen meteorològic no només afecta zones de muntanya o punts elevats. Les ratxes també s'han fet sentir a les comarques del litoral i prelitoral català. Les alertes han estat constants, però l'últim avís assenyala que el pitjor moment està per arribar.

Més comarques en alerta i ratxes més fortes

L'últim butlletí de Meteocat eleva el grau d'alerta al nivell 3 de 6 en algunes comarques. Això significa que les ratxes podran superar els 25 metres per segon, el que equival a vents de més de 90 quilòmetres per hora. Les àrees afectades inclouen tant el Pirineu com algunes comarques del sud, que estaran especialment exposades a les pitjors condicions.

El període crític s'estendrà des de la tarda de dijous fins divendres al migdia. Durant aquest interval, les ratxes assoliran el seu màxim, segons els mapes publicats. Les zones costaneres també podrien registrar vents forts, per la qual cosa es recomana extremar les precaucions.

El Meteocat també ha indicat que el nivell de perill podria variar segons l'evolució del fenomen. Per aquest motiu, es mantenen actives les avaluacions contínues de les condicions meteorològiques. Les autoritats locals treballen en la planificació de mesures preventives per evitar incidents greus.

D'altra banda, els serveis d'emergència han reforçat els seus equips a les zones més vulnerables. Aquestes mesures inclouen la coordinació amb els ajuntaments i la preparació d'albergs temporals en cas de necessitat. La prioritat és garantir la seguretat de la població durant l'episodi.

Causes i mesures a tenir en compte

L'origen d'aquestes intenses ratxes es troba en un front atlàntic combinat amb un anticicló a l'est d'Europa. Aquest contrast de pressions genera un corredor de vents que impacta de ple a Catalunya. La situació podria estendre's fins al cap de setmana, tot i que s'espera una millora gradual a partir de dissabte.

Davant d'aquesta situació, el Meteocat recomana evitar desplaçaments innecessaris i assegurar elements susceptibles de caure, com tendals o testos. També és fonamental seguir les indicacions de les autoritats i mantenir-se informat a través dels canals oficials. La col·laboració ciutadana és clau per minimitzar els riscos en situacions d'alerta com aquesta.