Ni pluja ni neu: El Meteocat alerta del que t'ha de preocupar el cap de setmana

La setmana a Catalunya ha estat marcada per una sorprenent irregularitat en les temperatures. Hem viscut dies on les màximes han sorprès per la seva calidesa, seguits de jornades on el fred s'ha fet protagonista. Aquest contrast tèrmic ha generat inestabilitat i certa dificultat per adaptar-se als canvis constants.

A aquesta situació s'ha sumat la presència de fortes ratxes de vent en diverses zones, especialment al prelitoral. Els serveis meteorològics han advertit del seu impacte en la seguretat viària i en incidències menors, com caigudes de branques o desplaçament d'objectes mal fixats. En zones muntanyoses, aquest vent ha empitjorat les condicions, especialment per a excursionistes.

Aquest context d'alts i baixos meteorològics reflecteix la transició típica de la tardor catalana. La proximitat de l'hivern es manifesta en un clima que barreja jornades de sol amb episodis de vent i nuvolositat variable. No obstant això, aquest cap de setmana presenta una situació diferent i digna d'atenció.

Predicció del cap de setmana: fred i boira com a protagonistes

Segons el Meteocat, a partir de divendres les temperatures descendiran notablement. Encara que les pluges i la neu no estan en l'horitzó immediat, el fred serà evident, sobretot durant la nit. Aquest descens tèrmic afectarà principalment les màximes, mentre que les mínimes registraran xifres que podrien sorprendre en zones de l'interior i del Pirineu.

El dissabte es perfila com un dia més estable pel que fa a precipitacions, però amb cels parcialment ennuvolats i un augment de la humitat en alguns punts. Aquesta combinació serà un brou de cultiu ideal per a la formació de boires, especialment en àrees baixes i valls. La visibilitat podria veure's greument reduïda, afectant tant el trànsit com les activitats a l'aire lliure.

El diumenge seguirà en la mateixa línia, consolidant-se com una jornada marcada per cels clars a la costa i boires persistents a l'interior. Les temperatures seguiran sent baixes, fent necessari equipar-se adequadament per evitar l'impacte del fred.

Com preparar-se per al fred i la boira

El Meteocat insisteix en la importància de prendre precaucions davant aquestes condicions meteorològiques. En primer lloc, es recomana vestir-se en capes, amb roba tèrmica o d'abric que permeti mantenir l'escalfor corporal. Les bufandes i guants no s'han d'oblidar, especialment per a les primeres hores del dia i les nits.

Pel que fa a la boira, es recomana extremar la prudència al volant. Conduir amb llums antiboira i reduir la velocitat són mesures essencials per evitar accidents. A més, per a tots aquells que practiquen activitats a l'aire lliure, s'ha d'intentar preveure les rutes segures i portar GPS o mapa en cas de pèrdua d'orientació.

La tardor continua mostrant la seva diversitat climàtica a Catalunya. Encara que no tinguem pluges ni neu aquest cap de setmana, el fred i la boira seran suficients per fer-nos planificar bé les nostres activitats.