Sílvia Orriols posa el Govern de Salvador Illa contra les cordes

per Rubèn Novoa

La diputada Sílvia Orriols ha carregat contra l’estratègia energètica actual del Govern, centrada gairebé exclusivament en les energies renovables. En una intervenció centrada en el futur del subministrament elèctric, Orriols ha qualificat de “desastre anunciat” el tancament de les centrals nuclears sense un pla alternatiu viable.

“Les renovables han de ser un complement, no la base. La nostra aposta és clara: energia nuclear com a solució fiable, eficient i verda”, ha defensat Orriols.

També ha criticat la manca de sobirania energètica del país, que obliga a dependre de les importacions, i ha recordat que el 59% de l’energia produïda a Catalunya el 2023 prové de les nuclears, una font essencial que el Govern vol desmantellar sense oferir garanties per al futur.

Preguntes directes al president Illa: “Qui defensa els catalans?”

Orriols no ha deixat escapar l’oportunitat per adreçar-se directament al president Salvador Illa, qüestionant la seva prioritat per complir els objectius d’Espanya abans que garantir el benestar dels catalans. Amb contundència, ha declarat:

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

“D’ençà que vau prendre possessió, recorregueu Espanya amb entusiasme, però no us hem vist en actes catalans com l’homenatge a les víctimes del 17-A. Esteu al servei dels catalans o sou el delegat del Govern espanyol?”

Soberana i les polítiques socials: “Cal prioritzar les famílies catalanes”

Per la seva banda, Rosa Maria Soberana ha centrat la seva intervenció en la discriminació que pateixen les famílies catalanes en l’accés als recursos socials. La diputada ha criticat les polítiques actuals d’immigració i pobresa energètica, que, segons ella, deixen desprotegits els ciutadans autòctons.

“Les polítiques socials han de garantir que les necessitats dels ciutadans catalans siguin la prioritat. No podem permetre que els nostres drets siguin secundaris”, ha sentenciat Soberana.

Amb aquestes intervencions, Aliança Catalana continua marcant el to de l’oposició en temes clau per al futur del país, defensant les famílies catalanes i un model energètic més sostenible i sobirà.