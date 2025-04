Sant Jordi 2025: els llibres que podrien liderar la llista de vendes

La festa literària de Sant Jordi 2025 és a la volta de la cantonada, i les travesses sobre els llibres més venuts ja estan en marxa. Llibreries, editorials i lectors a les xarxes socials segueixen de prop les tendències per endevinar quins títols arrasaran el 23 d'abril.

Els carrers de Barcelona i de tota Catalunya tornaran a omplir-se de roses i novel·les; la gran incògnita és quins seran els bestsellers que tothom voldrà endur-se a casa. Basant-nos en dades editorials, reserves anticipades i l'eco en plataformes com Amazon, Casa del Llibre o Fnac, investiguem i prediem els candidats a regnar a Sant Jordi 2025 en ficció, no ficció, infantil, juvenil i còmic.

Ficció: grans novel·les cridades al podi

En el terreny de la ficció literària, diversos pesos pesants s'albiren com a favorits. Un d'ells és 'En el amor y en la guerra', la nova i esperada novel·la d'Ildefonso Falcones que reprèn la saga medieval de La catedral del mar. No en va, Falcones acumula milions de lectors, i el seu retorn “torna l'emoció de la millor literatura” amb una sèrie que ha venut 11 milions d'exemplars. Juntament amb ell, sona amb força El albatros negro, un thriller de misteri amb el qual “torna la reina del suspens” i que més d'un milió de lectors estan esperant.

En castellà també destaquen les noves obres d'autors supervendes: Sara Mesa enganxa amb la seva inquietant 'Oposición'; Dolores Redondo manté la intriga amb 'Las que no duermen'; María Dueñas emociona amb 'Por si un día volvemos'; i fins i tot la guanyadora del Premi Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, figura en les apostes gràcies a Victoria, la seva novel·la històrica ambientada en la postguerra de Berlín. Moltes d'aquestes novel·les ja van brillar a les llistes de març, i no deixaran de sentir-se el pròxim 23 d'abril a totes les llibreries, competint per convertir-se en el llibre més venut de Sant Jordi.

En català, els recents guardonats prometen liderar vendes. 'Somniàvem una illa', de Roc Casagran, va ser Premi Sant Jordi i captiva amb el seu viatge introspectiu a través d'illes metafòriques. Per la seva banda, Estel Solé ha conquerit el Premi Ramon Llull amb 'Aquest tros de vida', una novel·la de “alt voltatge emocional” que explora la fragilitat humana.

Juntament amb elles, es perfilen èxits catalans com Xavier Bosch amb 'Diagonal Manhattan' o Albert Sánchez Piñol amb 'Les tenebres del cor', que ja generen expectació entre els lectors. Fins i tot una revelació literària de l'últim any, David Uclés amb 'La península de les cases buides', podria destacar: aquesta obra de realisme màgic sobre la Guerra Civil porta més de 13 edicions i 50.000 exemplars venuts, senyal de la seva connexió amb el públic. Qualitat literària, grans sagues i històries emocionants asseguren una competència renyida en la ficció de Sant Jordi 2025.

No ficció i assaig: pensament que arrasa

La no ficció també viurà el seu moment de glòria a Sant Jordi, amb assaigs, biografies i llibres d'actualitat escalant posicions. En ciència i humanitats sobresurt Nazareth Castellanos amb 'El puente donde habitan las mariposas', un assaig que uneix neurociència i filosofia per mostrar-nos com “tots podem ser escultors del nostre propi cervell”.

Entre els llibres de pensament crític figura Borja de Riquer amb 'La memòria dels catalans', un voluminós repàs a la història catalana recent, i les cròniques negres de Carles Porta, l'estil divulgatiu del qual sobre crims reals ja va triomfar en anys anteriors. També el periodista Toni Cruanyes connecta amb el públic a través de la història íntima en 'La dona del segle', i altres noms com el filòsof Alexis Racionero aporten varietat. De fet, les obres d'aquests autors “prometen convertir-se en èxits de vendes durant la Diada de Sant Jordi 2025”, reflectint l'interès per entendre el món des de diferents mirades.

En l'àmbit del desenvolupament personal, Sant Jordi comptarà amb un nom propi: Marían Rojas Estapé. El seu nou llibre 'Recupera tu mente', reconquista tu vida aborda com la hiperconnectivitat digital afecta la nostra atenció i benestar. La psiquiatra, ja autora de diversos bestsellers, ofereix eines per desconnectar de l'estímul constant i recuperar l'equilibri emocional, un missatge molt afinat amb els temps.

No és casualitat que les seves obres prèvies lideressin vendes a Catalunya, i aquest títol apunta a seguir els seus passos. Juntament amb Rojas, seguiran forts els infal·libles de creixement personal (des d'Hàbits atòmics de James Clear fins a llibres de mindfulness) i les memòries inspiradores. En conjunt, la no ficció aportarà reflexió i coneixement a una Diada on no tot són novel·les: el públic vol aprendre, i les dades de reserves indiquen que així serà.

Infantil i juvenil: fenòmens virals i històries que enganxen

Els lectors més joves seran protagonistes amb els seus propis fenòmens editorials. En literatura juvenil, la fantasia i la novel·la romàntica dominen gràcies al fenomen BookTok i les sagues de moda. Un exemple és Rebecca Yarros, el llibre de la qual 'Alas de sangre' (primera part de la saga Empíreo) s'ha convertit en “un dels llibres més populars en tot BookTok”. Aquesta història de genets de dracs i romanç èpic manté milers d'adolescents enganxats a les seves pàgines, i la seva seqüela imminent aviva encara més la flama.

També el retorn de Suzanne Collins amb 'Los Juegos del Hambre 5: Amanecer en la cosecha' ha causat furor: aquesta preqüela distòpica acabada de publicar al març torna a Panem per narrar la joventut de Haymitch Abernathy, i tot indica que arrasarà entre els fans joves que van créixer amb la saga. Juntament amb les novetats, continuen imparables les estrelles nascudes a internet: la trilogia romàntica de Joana Marcús, sorgida de Wattpad, continua recollint seguidors (els seus títols Antes de diciembre o Tres meses ja van encapçalar les llistes juvenils l'any passat).

I en literatura infantil, els herois de YouTube tenen nom propi: la saga Arta Game del jove streamer Arta –que ja va liderar vendes infantils el 2024– llança nova aventura, i Los Compas de Mikecrack mantenen la seva legió de petits lectors fidels. Aquestes sèries il·lustrades, amb humor i aventures digitals, arrosseguen milers de nens a l'hàbit de llegir gairebé sense adonar-se'n.

D'altra banda, el thriller viral també conquereix joves i adults per igual. En els últims mesos ha destacat La asistenta, de Freida McFadden, un absorbent thriller psicològic que triomfa a TikTok i en els rànquings d'Amazon.

La seva popularitat es reflecteix en que va ser dels llibres més venuts al març, preludi del que passarà a Sant Jordi. Aquesta confluència de tendències –des de novel·les juvenils fantàstiques fins a page-turners de suspens promocionats a les xarxes– demostra que el públic jove té molt a dir a Sant Jordi 2025. La diversitat de gèneres i formats pensats per a ells garantirà cues a les parades juvenils.