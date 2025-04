Ni fred ni calor: La Setmana Santa ve marcada per aquest fenomen meteorològic

La primavera acostuma a ser una estació capritxosa a Catalunya, i la Setmana Santa d'aquest any no serà una excepció. Després de diversos dies d'incertesa i canvis bruscos en el temps, els pròxims dies portaran una sorpresa meteorològica que condicionarà les vacances de molts catalans i visitants. Encara que l'ambient no serà extrem ni de fred ni de calor, existeix un fenomen que prendrà protagonisme i del qual molts estaran pendents durant aquests dies festius.

Quin temps ens espera exactament per a aquests dies clau de la Setmana Santa? Analitzem les darreres dades proporcionades per Meteocat i t'expliquem al detall què és el que marcarà el clima dels pròxims dies.

Més sol i menys pluges cap al final de la setmana

Després d'un dimecres complicat amb pluges i nuvolositat abundant en gran part del territori català, especialment a la meitat nord i zones interiors, a partir del dijous el panorama meteorològic experimentarà canvis positius significatius. Les altes pressions entren en escena afavorint condicions més estables, amb períodes més amplis de sol i temperatures agradables.

| Canva

Segons la previsió meteorològica actualitzada, durant el dijous predominarà un ambient assolellat en moltes comarques catalanes, encara que encara s'alternarà amb alguns intervals nuvolosos, especialment cap a l'interior i el Pirineu. Aquest dia marcarà l'inici d'una tendència cap a l'estabilització que continuarà fins al divendres, on s'esperen cels clars i un increment en les temperatures diürnes.

La boira: la veritable protagonista del divendres

Però el fenomen clau que realment destacarà el divendres és la boira. Aquest tipus de nuvolositat baixa serà especialment persistent en diverses zones, principalment en àrees de l'interior i valls prelitorals, podent generar problemes puntuals de visibilitat a primeres hores del dia. Llocs com la Plana de Vic, la comarca d'Osona, i sectors de l'interior de Girona seran els més afectats per aquests bancs de boira matinals, que podran prolongar-se fins ben entrada el matí.

Per què es forma aquesta boira? La presència d'altes pressions i una inversió tèrmica nocturna afavoreixen la condensació del vapor d'aigua en les capes més baixes de l'atmosfera, generant aquests bancs de boira persistent. Aquest fenomen meteorològic és habitual a la primavera i tardor, especialment en zones interiors de Catalunya on les condicions geogràfiques afavoreixen la seva formació.

Consells pràctics per gaudir de la Setmana Santa

La previsió del temps és clara: la Setmana Santa a Catalunya no serà freda ni excessivament calorosa, però sí que estarà condicionada per la presència de boires i una millora progressiva cap al cap de setmana. Si tens plans per desplaçar-te per carretera el divendres al matí, especialment en àrees propenses a la boira, es recomana extremar la precaució, augmentar la distància de seguretat i portar els llums del vehicle encesos per millorar la visibilitat.

| Canva

A més, aprofita les estones de sol i temperatures agradables previstos des del dijous per planificar activitats a l'aire lliure, ja que el risc de pluja serà mínim en comparació amb els dies anteriors. Recorda sempre consultar les actualitzacions meteorològiques més recents abans de sortir, per assegurar que el clima acompanyi els teus plans.

Amb aquestes previsions clares i consells pràctics, podràs gaudir al màxim d'una Setmana Santa sense ensurts meteorològics inesperats.