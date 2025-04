Sant Jordi 2025: los libros que podrían liderar la lista de ventas

La fiesta literaria de Sant Jordi 2025 está a la vuelta de la esquina, y las quinielas sobre los libros más vendidos ya están en marcha. Librerías, editoriales y lectores en redes sociales siguen de cerca las tendencias para adivinar qué títulos arrasarán el 23 de abril.

Las calles de Barcelona y de toda Catalunya volverán a llenarse de rosas y novelas; la gran incógnita es cuáles serán los bestsellers que todos querrán llevarse a casa. Basándonos en datos editoriales, reservas anticipadas y el eco en plataformas como Amazon, Casa del Libro o Fnac, investigamos y predecimos los candidatos a reinar en Sant Jordi 2025 en ficción, no ficción, infantil, juvenil y cómic.

Ficción: grandes novelas llamadas al podio

En el terreno de la ficción literaria, varios pesos pesados asoman como favoritos. Uno de ellos es 'En el amor y en la guerra', la esperada nueva novela de Ildefonso Falcones que retoma la saga medieval de La catedral del mar. No en vano, Falcones acumula millones de lectores, y su regreso “vuelve la emoción de la mejor literatura” con una serie que ha vendido 11 millones de ejemplares. Junto a él, suena con fuerza El albatros negro, un thriller de misterio con el que “vuelve la reina del suspense” y que más de un millón de lectores están esperando​.

En castellano también destacan las nuevas obras de autores superventas: Sara Mesa engancha con su inquietante 'Oposición'; Dolores Redondo mantiene la intriga con 'Las que no duermen'; María Dueñas emociona con 'Por si un día volvemos'; e incluso la ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, figura en las apuestas gracias a Victoria, su novela histórica ambientada en la posguerra de Berlín. Muchas de estas novelas ya brillaron en las listas de marzo, y no dejarán de oírse el próximo 23 de abril en todas las librerías, compitiendo por convertirse en el libro más vendido de Sant Jordi.

En catalán, los recientes galardonados prometen liderar ventas. 'Somiàvem una illa', de Roc Casagran, fue Premi Sant Jordi y cautiva con su viaje introspectivo a través de islas metafóricas. Por su parte, Estel Solé ha conquistado el Premi Ramon Llull con 'Aquest tros de vida', una novela de “alt voltatge emocional” que explora la fragilidad humana.

Junto a ellas, se perfilan éxitos catalanes como Xavier Bosch con 'Diagonal Manhattan' o Albert Sánchez Piñol con 'Les tenebres del cor', que ya generan expectación entre los lectores. Incluso una revelación literaria del último año, David Uclés con 'La península de las casas vacías', podría despuntar: esta obra de realismo mágico sobre la Guerra Civil lleva más de 13 ediciones y 50.000 ejemplares vendidos, señal de su conexión con el público. Calidad literaria, grandes sagas e historias emocionantes aseguran una competencia reñida en la ficción de Sant Jordi 2025.

No ficción y ensayo: pensamiento que arrasa

La no ficción también vivirá su momento de gloria en Sant Jordi, con ensayos, biografías y libros de actualidad escalando posiciones. En ciencia y humanidades sobresale Nazareth Castellanos con 'El puente donde habitan las mariposas', un ensayo que une neurociencia y filosofía para mostrarnos cómo “todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro”.

Entre los libros de pensamiento crítico figura Borja de Riquer con 'La memòria dels catalans', un voluminoso repaso a la historia catalana reciente, y las crónicas negras de Carles Porta, cuyo estilo divulgativo sobre crímenes reales ya triunfó en años anteriores. También el periodista Toni Cruanyes conecta con el público a través de la historia íntima en 'La dona del segle', y otros nombres como el filósofo Alexis Racionero aportan variedad. De hecho, las obras de estos autores “prometen convertirse en éxitos de ventas durante la Diada de Sant Jordi 2025”, reflejando el interés por entender el mundo desde distintas miradas.

En el ámbito del desarrollo personal, Sant Jordi contará con un nombre propio: Marian Rojas Estapé. Su nuevo libro 'Recupera tu mente', reconquista tu vida aborda cómo la hiperconectividad digital afecta a nuestra atención y bienestar. La psiquiatra, ya autora de varios bestsellers, ofrece herramientas para desconectar del estímulo constante y recuperar el equilibrio emocional, un mensaje muy afinado con los tiempos.

No es casualidad que sus obras previas lideraran ventas en Catalunya, y este título apunta a seguir sus pasos. Junto a Rojas, seguirán fuertes los infaltables de crecimiento personal (desde Hábitos atómicos de James Clear hasta libros de mindfulness) y las memorias inspiradoras. En conjunto, la no ficción aportará reflexión y conocimiento a una Diada donde no todo son novelas: el público quiere aprender, y los datos de reservas indican que así será.

Infantil y juvenil: fenómenos virales e historias que enganchan

Los lectores más jóvenes serán protagonistas con sus propios fenómenos editoriales. En literatura juvenil, la fantasía y la novela romántica dominan gracias al fenómeno BookTok y las sagas de moda. Un ejemplo es Rebecca Yarros, cuyo libro 'Alas de sangre' (primera parte de la saga Empíreo) se ha convertido en “uno de los libros más populares en todo BookTok”. Esta historia de jinetes de dragones y romance épico mantiene a miles de adolescentes pegados a sus páginas, y su secuela inminente aviva aún más la llama.

También el regreso de Suzanne Collins con 'Los Juegos del Hambre 5: Amanecer en la cosecha' ha causado furor: esta precuela distópica recién publicada en marzo vuelve a Panem para narrar la juventud de Haymitch Abernathy, y todo indica que arrasará entre los fans jóvenes que crecieron con la saga. Junto a las novedades, continúan imparables las estrellas nacidas en internet: la trilogía romántica de Joana Marcús, surgida de Wattpad, sigue cosechando seguidores (sus títulos Antes de diciembre o Tres meses ya encabezaron las listas juveniles el año pasado).

Y en literatura infantil, los héroes de YouTube tienen nombre propio: la saga Arta Game del joven streamer Arta –que ya lideró ventas infantiles en 2024– lanza nueva aventura, y Los Compas de Mikecrack mantienen su legión de pequeños lectores fieles. Estas series ilustradas, con humor y aventuras digitales, arrastran a miles de niños al hábito de leer casi sin darse cuenta.

Por otro lado, el thriller viral también conquista a jóvenes y adultos por igual. En los últimos meses ha despuntado La asistenta, de Freida McFadden, un absorbente thriller psicológico que triunfa en TikTok y en los ránkings de Amazon.

Su popularidad se refleja en que fue de los libros más vendidos en marzo​, preludio de lo que ocurrirá en Sant Jordi. Esta confluencia de tendencias –desde novelas juveniles fantásticas hasta page-turners de suspense promocionados en redes– demuestra que el público joven tiene mucho que decir en Sant Jordi 2025. La diversidad de géneros y formatos pensados para ellos garantizará colas en las paradas juveniles.