Setmana de pluges: El Meteocat confirma quan acabaran

per Iker Silvosa

Després de dies primaverals que convidaven a guardar abrics i paraigües, la meteorologia catalana torna a jugar amb les nostres expectatives. El Meteocat ha publicat recentment un pronòstic que anticipa canvis en les condicions del temps per als pròxims dies a Catalunya. Serà moment de treure novament la roba impermeable, o l'estabilitat atmosfèrica ens donarà un respir? Vegem en detall el que indiquen les últimes previsions.

Dimarts: Inici inestable amb pluges en zones de l'interior

El mapa meteorològic difós pel Meteocat presenta clarament un inici de setmana marcat per una atmosfera inestable. Durant el dimarts, els models preveuen ruixats intermitents, concentrats especialment en punts de l'interior de Catalunya. Les precipitacions seran de caràcter puntual i moderat, afectant principalment comarques interiors i zones muntanyoses.

| IPGGutenbergUKLtd, mick1980, XCatalunya

Aquestes condicions inestables tenen el seu origen en l'entrada d'aire humit procedent del Mediterrani, combinat amb la presència d'un front fred feble, que genera condicions favorables per a la formació de nuvolositat convectiva. És a dir, podem esperar pluges breus però intenses, típiques de la primavera catalana, especialment cap al migdia i la tarda.

Dimecres: Reducció de pluges, però encara amb intervals nuvolosos

Per a mitja setmana, la situació evolucionarà lentament cap a una relativa millora. Encara que les pluges disminuiran considerablement, el Meteocat assenyala que encara romandran intervals nuvolosos, principalment en les mateixes zones interiors. Per tant, encara hi haurà risc moderat de precipitacions en aquestes àrees, encara que amb una menor probabilitat que el dia anterior.

Serà un dia de transició: la temperatura començarà a experimentar un lleu ascens, anticipant el canvi de tendència meteorològica cap a una atmosfera més estable. Així i tot, és recomanable mantenir a prop els paraigües, especialment en hores de la tarda i en comarques properes al Pirineu i Prepirineu, que solen presentar major acumulació de nuvolositat residual en aquests episodis.

Dijous: Torna l'estabilitat i augmenten les temperatures

El dijous serà el dia clau per als amants del bon temps. Segons el pronòstic facilitat per Meteocat, la inestabilitat atmosfèrica donarà pas finalment a una marcada estabilització, acompanyada d'una clara reducció de la nuvolositat. Aquest canvi estarà motivat per l'entrada progressiva d'una massa d'aire càlid i sec des del sud, que estabilitzarà l'atmosfera i provocarà un augment generalitzat de temperatures en pràcticament tota Catalunya.

Aquest canvi de patró permetrà cels majoritàriament clars, especialment a la costa i prelitoral, amb temperatures que podrien superar novament els 20 graus centígrads en àmplies zones del litoral i prelitoral català. Aquesta situació meteorològica, favorable per a activitats a l'aire lliure, es prolongarà previsiblement durant el cap de setmana.

Davant d'aquests pronòstics canviants, Meteocat recomana precaució durant les jornades inicials de la setmana. Si té plans a l'aire lliure, especialment excursions a la muntanya o desplaçaments per carreteres secundàries de l'interior, mantingui's informat sobre actualitzacions meteorològiques puntuals. Recordi que els ruixats primaverals, encara que breus, poden provocar esllavissades puntuals de terra o acumulacions d'aigua sobtades.