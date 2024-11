El nou carro-radar de l'AP-7 que posa en alerta els conductors

per Sergi Guillén

Els radars de velocitat són dispositius utilitzats a les vies de trànsit per controlar i registrar la velocitat dels vehicles. El seu objectiu principal és garantir la seguretat viària, reduint el nombre d'accidents provocats per excessos de velocitat.

Aquests sistemes funcionen mitjançant diferents tecnologies, com ara el radar d'ones electromagnètiques, el làser o la fotografia d'alta velocitat, que permeten mesurar la rapidesa amb precisió i documentar infraccions.

Un cop detectat un excés de velocitat, el radar sol capturar una imatge del vehicle, incloent-hi la matrícula, que serveix com a prova per imposar sancions econòmiques i, en alguns casos, la pèrdua de punts al carnet de conduir.

Encara que aquests dispositius són criticats per alguns conductors, que els veuen com a eina de recaptació, múltiples estudis han demostrat la seva eficàcia en la reducció d'accidents greus. A més, la seva presència fomenta una conducció més responsable i contribueix a un entorn vial més segur per a tothom.

S'activen nous radars

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha activat aquest divendres un nou carro radar de control de l'excés de velocitat, concretament al punt quilomètric 141 de l'AP-7, a l'alçada de Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona, on es concentra un alt nombre de sinistres.

| ACN

És el segon dels quatre anunciats per Trànsit per combatre la sinistralitat a les carreteres catalanes. Els aparells, anomenats radars en remolc o carros radar, són una nova generació de radars.

Que presenten millores pel que fa a l'autonomia i la mobilitat, així com també en la detecció dels vehicles i la gestió de la infracció. Es tracta de radars fixos que es poden desplaçar a qualsevol punt de la xarxa viària i que gestionen de manera immediata els expedients en cas d'infracció.

Trànsit ha anunciat la posada en funcionament de quatre nous radars mòbils i el primer es va activar aquest dijous a la C-31 al punt quilomètric 196 (Bellvitge), en sentit Castelldefels, un punt que registra una elevada accidentalitat.

D'altra banda, l'SCT també augmenta la planificació dels serveis dels armaris de radars en línia -les caixes taronges que hi ha instal·lades a les carreteres- en aquells punts on s'ha detectat un increment o concentració de l'accidentalitat. El Servei Català de Trànsit disposa actualment de setanta armaris de radars en línia.

L'impacte d'aquests radars a Catalunya

Els radars en trams concorreguts com l'AP-7 a Catalunya són essencials per garantir la seguretat viària i reduir la sinistralitat a una de les autopistes més transitades del territori.

A l'AP-7, on es barregen trajectes de llarg recorregut amb trànsit local i un gran volum de vehicles pesants, els radars ajuden a gestionar el flux vehicular de manera més eficient i a minimitzar els riscos de col·lisions en trams conflictius, convertint-se en un recurs clau per preservar vides i millorar la mobilitat en aquesta artèria estratègica de Catalunya.