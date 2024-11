La neu comença a aferrar a la Vall d'Aran: Boniques primeres imatges

Tot i que encara queda un mes per a l'entrada oficial a l'hivern astronòmic, el nord del país ens ha portat un avenç de l'hivern. El descens abrupte de les temperatures que gran part del continent Europeu ha experimentat juntament amb les condicions d'alçada propicien l'escenari ideal de les primeres nevades.

En aquest cas, pren protagonisme la Vall d'Aran, al nord de Catalunya. Més concretament, l'estació d'esquí Baqueira Beret. El compte de X "El Temps a Catalunya" ha compartit en el seu perfil imatges d'un usuari, on es veu el pic de la muntanya pintat de blanc.

Tot i que encara no es tracta d'una nevada generalitzada --com les que s'esperen al desembre o al gener-- sí que ja suposa un bon "aperitiu" del que serà l'hivern. A més, cal puntualitzar una dada: no és el mateix l'hivern astronòmic que el meteorològic. Per què?

La diferència entre els dos hiverns

A data de 21 de novembre, encara ens trobem a la tardor. Serà l'1 de desembre quan entrem a l'hivern meteorològic. Es tracta de l'època de l'any on les temperatures --de manera generalitzada-- ja són les típiques de l'estació. Aquest període va des del primer de desembre fins al 28 de febrer --o 29, si és any de traspàs--.

| Pexels, Oleg Magni

D'altra banda, l'hivern astronòmic hi entra el 21 de desembre. En aquest cas, amb el solstici d'hivern. A més de ser el "pistó de sortida", a Catalunya viurem el dia amb menys hores de llum de tot l'any --fet que es dóna, precisament, en aquesta data cada any--. De fet, només tindrem poc més que 9 hores i cambra de llum solar.

El canvi climàtic posa en perill l'esquí

Tot i que és "típic" que les temperatures baixin aquests mesos de l'any, la veritat és que l'escenari canvia. Davant l'augment global de les temperatures -2024 ja ha superat per primera vegada els 1,5 graus Cèlsius d'escalfament-, les dinàmiques atmosfèriques i els fenòmens meteorològics canvien.

El sud d'Europa es troba en una latitud en què, a mesura que es vagi pujant la temperatura, el clima es tropicalitzarà cada cop més. En són una prova les onades de calor del Mediterrani, o esdeveniments extrems com les pedres gegants de calamarsa o la DANA que va sacsejar València a finals d'octubre.

| Canva Pro

En aquest cas, la neu anirà prenent cada cop menys terreny. A mesura que els anys passen, també es va endarrerint la data en què apareixen els primers flocs. De la mateixa manera, puja la latitud en què és més propens que neu. Per això, l'esport de l'esquí, tal com el coneixem, canviarà de manera significativa en uns anys. Tot i això, de moment, Baqueira Beret es tenyeix de blanc.

Les boniques imatges de Baqueira nevada

La neu ha fet acte de presència a la cota situada a 2.000 metres d'alçada. I ho ha fet durant la jornada de dijous, 21 de novembre. A les imatges que ha compartit el compte El Temps a Catalunya s'observa el pic tenyit de blanc.

També, com el cel està espès i cobert amb núvols. Tot i això, la zona on ha caigut neu --encara que extensa-- no cobreix tot el paisatge. Per això, de moment, toca esperar com evolucionen les borrasques que encara han d'arribar, i veure com aniran fluctuant les temperatures.