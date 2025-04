El pròxim Papa segons ChatGPT

La mort del Papa Francisco aquest dilluns 21 d'abril ha marcat un punt d'inflexió en la història recent del Vaticà. Amb la seva desaparició, s'obre un procés complex, misteriós i profundament espiritual: el conclave que elegirà el nou pontífex. Encara que aquest procediment es duu a terme en el més estricte secret i sota la influència del que els cardenals anomenen inspiració divina, això no ha impedit que els rumors, anàlisis i prediccions sobre el successor de Francisco es multipliquin.

El curiós del cas és que no només els experts vaticanistes, periodistes o religiosos han opinat. També ho ha fet la intel·ligència artificial. Sí, el ChatGPT de OpenAI ha fet la seva aposta: i no deixa indiferent a ningú.

El perfil que es busca en el successor

L'elecció del pròxim Papa no és només una qüestió teològica, sinó que està carregada de simbolisme polític, social i estratègic. En un món sacsejat per les guerres, la desigualtat, l'auge del nacionalisme i el canvi climàtic, el Vaticà necessita un líder que estigui a l'altura d'aquests temps convulsos. I això, precisament, ha marcat el perfil que molts vaticinen: un papa global, amb sensibilitat social, visió ecològica, carisma polític... i sobretot, experiència multicultural.

Així, entre els noms que més sonen hi ha els de cardenals amb projecció internacional, trajectòria diplomàtica i sensibilitat amb els problemes del segle XXI. El nou Papa haurà de ser algú que no només continuï, sinó que potenciï els eixos que van marcar el pontificat de Francisco: ecologia, justícia social, migracions i proximitat amb els marginats.

Una aposta arriscada: visió global i carisma polític

La predicció de ChatGPT ha generat debat precisament per això. Perquè el nom que ha ofert com a possible successor de Francisco no és aliè a aquests valors... però també ha estat criticat per la seva proximitat amb la visió política de l'anterior Papa. Mentre alguns celebren el seu perfil dialogant, pastoral i compromès, altres lamenten que podria perpetuar l'estil “massa ideologitzat” de Jorge Mario Bergoglio.

ChatGPT, això sí, adverteix que la seva predicció es basa en tendències i percepcions recollides en mitjans i anàlisis. No és, ni molt menys, una certesa. Però resulta cridaner que, entre tots els noms possibles, hagi destacat un que ha generat ja divisió d'opinions tant dins com fora del món catòlic.

Un successor que trepitja sobre les mateixes petjades

La intel·ligència artificial destaca d'aquest cardenal la seva forta sensibilitat cap a la crisi climàtica, la seva aposta per la justícia social i la seva habilitat per connectar amb cultures diverses. Subratlla la seva experiència en contextos multiculturals, la seva proximitat amb els pobres, la seva defensa d'una església humil i la seva visió àmplia dels problemes del món.

Però també menciona el seu component polític, aquell que pot generar suspicàcies en alguns sectors més conservadors. I el que més sorprèn: la seva proximitat ideològica amb Francisco. De fet, en una entrevista de 2017, aquest mateix cardenal va assegurar que el Papa argentí “no era un revolucionari”, sinó “un conservador que vol tornar a les arrels del cristianisme”.

El nom que ha posat ChatGPT sobre la taula

En un escenari amb candidats africans, americans i europeus a les travesses, la veritat és que si la predicció de ChatGPT es compleix, el Vaticà podria viure una continuïtat més que una ruptura. Perquè el nom que ha apuntat com el pròxim Papa, i que podria aixecar tantes adhesions com recels, és Luis Antonio Tagle.