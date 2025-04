Gir de 180 graus en l'ERO d'una multinacional

L'ERO en el grup MasOrange, resultat de la fusió entre Más Móvil i Orange, acabarà amb la sortida de 609 persones, 41 menys de les previstes. Segons UGT, l'afectació s'ha reduït a 609 persones, de les quals 136 (22,33%) sortiran de l'empresa de manera forçosa i 473 ho faran voluntàriament (77,66%).

El sindicat ha reivindicat que l'empresa ha acceptat els seus arguments segons els quals la plantilla està ajustada a les necessitats de la companyia i que ja s'ha assolit el límit de la càrrega de treball. En una sentència recent, l'Audiència Nacional va validar l'acord entre UGT i l'empresa —que inicialment preveia 650 acomiadaments— després de la demanda de USO i CCOO.

Sentència judicial pel mig

La sentència desestima la demanda d'aquests dos sindicats contra l'acord entre l'empresa i UGT i accepta que l'empresa presentés un expedient de regulació en justificar pèrdues de més de 400 milions d'euros a 30 de juny i que es preveia que augmentessin fins als 583 milions al tancament de l'any passat, tal com també van corroborar la Inspecció de Treball, la Fiscalia i la mateixa Audiència Nacional.

| ACN

L'alt tribunal també recull que l'acord per a l'acomiadament col·lectiu va comptar amb el suport del 61% de la comissió negociadora i rebutja les al·legacions de CCOO i USO. A més, explica que s'han identificat quinze àrees de treball on es presten serveis indistintament des de les diferents societats del grup i on es registren duplicitats en llocs i funcions, sent "necessari reequilibrar". Es tracta d'una causa organitzativa que també va corroborar la Inspecció de Treball.

Dos sindicats surten perdent

Per tot això, l'Audiència Nacional desestima les demandes dels sindicats CCOO i USO per declarar la nul·litat dels acomiadaments i accepta les "causes econòmiques, productives i organitzatives" al·legades per l'empresa i conclou que els acomiadaments estan ajustats a dret.