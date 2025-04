El secret del Papa Francesc que Lucía Caram treu a la llum: 'Tenia preparada...'

La mort del papa Francesc el passat 21 d'abril ha deixat un buit profund a l'Església catòlica i en aquells que van compartir amb ell una visió de fe compromesa amb els més vulnerables. Entre les veus que han expressat el seu pesar destaca la de Sor Lucía Caram, monja dominica d'origen argentí establerta a Catalunya, qui mantenia una estreta relació amb el pontífex.

Sor Lucía i el Papa Francesc eren molt pròxims

En una entrevista concedida a RAC1, Sor Lucía Caram va revelar que el papa Francesc tenia preparada la seva renúncia a causa del deteriorament de la seva salut. Segons la monja, "ahir ja vèiem que no era el seu rostre, però fins al final va voler estar amb la gent".

Aquestes paraules fan referència a l'última aparició pública del pontífex durant la missa de Pasqua, on, visiblement debilitat, va oferir la benedicció "Urbi et Orbi" des del balcó de la basílica de Sant Pere.

| Canva

El papa Francesc va morir a les 7:35 del matí del dilluns 21 d'abril a la seva residència de la Casa Santa Marta al Vaticà, després d'haver estat hospitalitzat per una greu pneumònia que el va mantenir ingressat durant 37 dies.

Més contacte en els últims temps

Sor Lucía Caram va expressar el seu profund pesar per la pèrdua del pontífex, a qui considerava "un pare, un germà i un amic". La monja va recordar que en els últims dos anys la seva relació amb el papa s'havia estret, mantenint converses mensuals i col·laborant en missions humanitàries, com la encomanada per Francesc per ser els seus "ulls" a Ucraïna.

El llegat del papa Francesc es caracteritza per la seva lluita contra la corrupció, el seu suport als més desfavorits i el seu compromís amb la pau. Sor Lucía confia que l'Església continuarà el camí de reforma iniciat per Francesc, destacant que "el papa Francesc ha obert les portes i les finestres de l'Església i ja no hi ha marxa enrere".

| ACN, XCatalunya

La sorpresa ha estat que Sor Lucía ha assegurat que el Papa tenia preparada la seva renúncia a causa del seu dèbil estat de salut. Una renúncia que no hauria trigat a presentar si no hagués mort a causa de l'ictus sofert a primera hora del matí d'ahir.

El papa Francesc serà enterrat a la basílica de Santa María la Major a Roma, complint el seu desig de descansar en un lloc senzill i significatiu per a ell. Mentrestant, l'Església es prepara per al conclave que elegirà el seu successor, en un procés que podria portar sorpreses i marcar un nou capítol en la història del Vaticà.