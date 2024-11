Un programa de TV3 torna a fracassar: Xifres que avergonyeixen

Actualment, TV3 compta amb una oferta variada de programes que busquen arribar a tot tipus d'audiències a Catalunya. A l'àmbit de la informació, destaquen diversos programes com 'Telenotícies' i 'Més 324', un espai d'anàlisi política que aprofundeix en temes d'actualitat catalana i internacional. A més, el programa de 'La Selva' reuneix experts i també figures públiques en un debat setmanal, abordant temes polítics, socials i culturals d'interès per als espectadors.

També programes com 'Els Matins', que s'emet als matins, ofereixen un espai més proper amb notícies d'actualitat i temes d'interès general, mantenint un estil àgil i fresc. A l'àmbit de l'entreteniment, TV3 té una àmplia gamma d'opcions. 'Polònia', un programa d'humor polític, paròdia els personatges públics de Catalunya i Espanya, amb una gran acceptació entre el públic.

També destaca 'Joc de Cartes', un programa on el xef Marc Ribas visita diferents restaurants d'una mateixa categoria o àrea geogràfica. Puntuant-los en funció de la qualitat del menjar, el servei i l'ambient. 'Cuines', un altre dels programes emblemàtics de TV3, se centra en la gastronomia catalana, ensenyant receptes de manera didàctica i amb un enfocament local.

Un dels seus programes torna a fracassar

Tots aquests espais que ens ofereix la cadena de televisió pública catalana són de gran èxit entre els espectadors catalans. Tot i això, no tot són bones notícies per a TV3, ja que alguns espais nous no arriben a connectar amb l'audiència. Un d'aquests casos semblava que era 'La Selva' de Xavier Grasset, tot i que ha aconseguit 'remuntar' i ara es troba amb unes grans dades televisives.

Tot i això, el que si sembla que acabarà per enfonsar-se del tot és 'Nervi', l'espai conduït per Andrea Gumes i altres personalitats i dirigit per Marc Mateo. Amb un total de 23.000 espectadors i una quota de pantalla del 2,4%, l'audiència ha demostrat que no hi ha res d'interès en aquest programa d'entrevistes. 'Nervi' és un espai d'entrevistes de tota mena on persones rellevants de l'àmbit cultural parlen de diferents temes.

A més, amb Júlia Bertran es produeixen diferents tertúlies sobre la creació artística i la seva incidència social a l'àmbit català. També, amb el creador de contingut Jacint Casademont es fan diferents recomanacions de cultura pop amb el seu característic toc irònic. Altres influencers com Bet Molina i Mariona Borrull també formen part d'aquest nou format que no agrada gens als espectadors.

Aquest és dels únics espais que no funciona a TV3, ja que, per exemple, el dia d'ahir espais com 'Polònia' van tenir molt bons números d'audiència a Catalunya. En total, l'espai d'humor va tenir 362.000 espectadors i una gran quota de pantalla del 18%.