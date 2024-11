Brutal agressió de grups de musulmans contra jueus després d'un partit de futbol

Partit de quarta jornada de l'Europa League. El Macabi de Tel-Aviv visitava l'estadi Johan Cruyff per mesurar-se a l'Ajax d'Amsterdam . realment s'ha parlat als mitjans de comunicació ha estat de la violència de ciutadans musulmans residents a la capital neerlandesa, contra els aficionats visitants Els neerlandesos van ser clarament superiors i els israelians no van tenir cap oportunitat en cap moment de la trobada.

En acabar el partit, un grup de seguidors del Maccabi Tel-Avivva ser atacat per una multitud que esperava als afores de l'estadi. xarxes socials mostren la violència dels enfrontaments i com molts seguidors es van haver de refugiar en establiments propers mentre la policia intentava contenir la situació.

| Ajax

Reaccions a xarxes socials

Ramon Audet i Sánchez, un usuari actiu en xarxes socials, va comentar en un tweet que aquest tipus d'incidents no sol ser cobert per mitjans com TV3, suggerint que hi ha una manca de cobertura sobre els actes antisemites. En el seu missatge, Audet va expressar la seva solidaritat. amb Israel i va condemnar l'antisemitisme, assenyalant que els qui ho fomenten són en part responsables d'aquest tipus d'incidents. tweet ha generat diverses reaccions, amb usuaris que donen suport a les seves paraules i altres que critiquen el seu enfocament sobre el conflicte.

A xarxes socials, s'ha obert novament el debat sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Molts usuaris han assenyalat que la violència ha de ser eradicada de l'esport i que els aficionats, independentment del seu equip o nacionalitat, haurien de poder gaudir dels partits sense temor a ser atacats. Altres comentaris en xarxes insisteixen la necessitat que la UEFA i les autoritats locals treballin en conjunt per garantir la seguretat dels assistents i eradicar aquests comportaments.

Futbol allunyat de la política

És cert que els fets van passar fora del camp i, probablement, els atacants no siguin aficionats de l'Ajax d'Amsterdam, sinó que van aprofitar l'arribada de les víctimes per atacar-les. En qualsevol cas, els aficionats al futbol i al món de l'esport en general demanen que s'acabin aquestes actituds d'una vegada per totes i poder gaudir de l'espectacle esportiu sense por de patir violència.