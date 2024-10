Revés de l'audiència a Xavier Grasset (TV3) quan semblava que millorava

Les audiències a la televisió solen experimentar variacions considerables a causa d'una sèrie de factors que afecten la manera com els espectadors trien què veure. Un programa pot assolir un pic d'audiència a la seva estrena o en capítols especials, però després caure de manera dràstica en episodis regulars. Això passa especialment en els programes d'entreteniment, realities i sèries, on l'interès pot dependre de moments específics, com ara girs a la trama, convidats especials o esdeveniments que generin expectativa.

A més, la competència entre canals i plataformes també hi juga un paper important. Ja que en els horaris de màxima audiència diverses opcions competeixen per captar l'atenció d'un públic que, cada cop més, té una àmplia gamma d'alternatives. Un altre factor que influeix en la irregularitat de les audiències és la creixent popularitat de plataformes de streaming i continguts sota demanda.

Avui dia, els espectadors no depenen exclusivament dels horaris de programació i poden optar per veure els seus programes preferits en diferit. Això ha generat un canvi en els patrons de consum i ha fet que les audiències en directe siguin menys predictibles. A mesura que més persones trien veure els programes de manera flexible, les cadenes de televisió enfronten el repte de mantenir l'atenció a les seves emissions en viu.

Xavier Grasset pateix aquest fenomen

Fa una setmana parlàvem de com el nou programa de Xavier Grasset, 'La Selva', començava a tenir uns bons números d'audiència. El programa d'actualitat i de tertúlia havia estat una de les grans apostes de TV3 per a aquesta nova temporada de tardor. Tot i això, la cadena de televisió pública catalana estava veient com l'espai no arrencava en números, encara que els últims dies començava a despuntar pel que fa a l'audiència.

Com hem dit, fa uns dies explicàvem que el seu espai arribava a superar els 100.000 espectadors, després d'unes darreres setmanes molt dolentes. Així doncs, semblava que per fi l'audiència catalana començava a connectar amb 'La Selva', encara que aquesta vegada hem pogut tornar a veure com Grasset s'enfonsa amb uns números dolents. I és que ahir van tornar a baixar, amb uns 90.000 espectadors i una quota de pantalla de tan sols el 8,9 %.

Aquestes males xifres, però, només les ha patit Xavier Grasset, ja que altres espais de TV3 segueixen amb unes audiències regulars i molt semblants. Un dels casos és el de Llucià Ferrer amb el seu divertit concurs 'Atrapa'm si pots', que sempre aconsegueix uns grans números als horaris de tarda de la cadena catalana. Aquesta vegada va aconseguir un total de 146.000 espectadors, i una més que acceptable quota de pantalla de l'11,7 %.