Un programa de TV3 vuelve a fracasar: Cifras que avergüenzan

Actualmente, TV3 cuenta con una variada oferta de programas que buscan llegar a todo tipo de audiencias en Catalunya. En el ámbito de la información, destacan varios programas como 'Telenotícies' y 'Més 324', un espacio de análisis político que profundiza en temas de actualidad catalana e internacional. Además, el programa de 'La Selva' reúne a expertos y también figuras públicas en un debate semanal, abordando temas políticos, sociales y culturales de interés para los espectadores.

También, programas como 'Els Matins', que se emite en las mañanas, ofrecen un espacio más cercano con noticias de actualidad y temas de interés general, manteniendo un estilo ágil y fresco. En el ámbito del entretenimiento, TV3 tiene una amplia gama de opciones. 'Polònia', un programa de humor político, parodia a los personajes públicos de Catalunya y España, con una gran aceptación entre el público.

También destaca 'Joc de Cartes', un programa en el que el chef Marc Ribas visita diferentes restaurantes de una misma categoría o área geográfica. Puntuándolos en función de la calidad de la comida, el servicio y el ambiente. 'Cuines', otro de los programas emblemáticos de TV3, se centra en la gastronomía catalana, enseñando recetas de manera didáctica y con un enfoque local.

Uno de sus programas vuelve a fracasar

Todos estos espacios que nos ofrece la cadena de televisión pública catalana son de gran éxito entre los espectadores catalanes. No obstante, no todo son buenas noticias para TV3, ya que algunos espacios nuevos no llegan a conectar con la audiencia. Uno de estos casos parecía que era 'La Selva' de Xavier Grasset, aunque ha conseguido 'remontar' y ahora se encuentra con unos grandes datos televisivios.

No obstante, el que si parece que acabará por hundirse del todo es 'Nervi', el espacio conducido por Andrea Gumes y otras personalidades y dirigido por Marc Mateu. Con un total de 23.000 espectadores y una cuota de pantalla del 2,4%, la audiencia ha demostrado que no hay nada de interés en este programa de entrevistas. 'Nervi' se trata de un espacio de entrevistas de todo tipo donde personas relevantes del ámbito cultural hablan de distintos temas.

| TV3

Además, con Júlia Bertran se producen distintas tertulias sobre la creación artística y su incidencia social en el ámbito catalán. También, con el creador de contenido Jacint Casademont se hacen diferentes recomendaciones de cultura pop con su característico toque irónico. Otros influencers como Bet Molina y Mariona Borrull también forman parte de este nuevo formato que no está gustando nada a los espectadores.

Este es de los únicos espacios que no está funcionando en TV3, ya que, por ejemplo, el día de ayer espacios como 'Polònia' tuvieron muy buenos números de audiencia en Catalunya. En total, el espacio de humor tuvo 362.000 espectadores y una gran cuota de pantalla del 18%.