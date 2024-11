SONDEIG 08/11: La CUP s'enfonsa i passaria a ser extraparlamentària

La legislatura del president Salvador Illa avança i apareixen diferents enquestes que pronostiquen què passaria si avui se celebressin eleccions al Parlament. El sociòleg Sergi288 ha elaborat un nou sondeig amb una àmplia mostra de 2500 persones i també un ventall temporal molt ampli. Del 30 d'octubre al 7 de novembre.

Sergi288 és sociòleg i realitza habitualment diferents enquestes a nivell autonòmic, municipal i estatal. La seva fiabilitat és absoluta, ja que en diferents comicis recents, com les eleccions autonòmiques gallegues, basques, catalanes i europees, el percentatge d'encert ha estat de prop del 90%. Aquesta enquesta ens dóna respostes importants a preguntes recurrents.

El partit més votat seria Junts per Catalunya, que tindria entre 35 i 37 diputats i el 21,8% dels vots. El següent partit seria PSC, amb 30-32 diputats i el 21,9% dels vots. La formació següent amb més suport seria VOX, amb 23-25 diputats i el 16,9%. ERC ocuparia una quarta posició, amb 16-18 diputats i 11% dels vots.

A la part intermèdia trobem Partit Popular, amb 9-10 diputats i el 7,9% dels vots. Aliança Catalana de Sílvia Orriols, amb 9-10 diputats i el 7,7% dels vots. I ja a la part baixa de la taula, Comuns, amb 4 diputats i el 3,8% dels vots, Podem, amb 3-4 diputats i el 3,4% dels vots i, finalment, SALF i CUP, que no tindrien representació parlamentària.

Respostes a les principals preguntes

Junts per Catalunya de Carles Puigdemont seria el guanyador de les eleccions, però no podria governar perquè la suma de Junts, ERC i la CUP no suma. De fet, la CUP sumaria zero si es compleixen els pronòstics de Sergi288. El sociòleg no dóna representació parlamentària al partit de Laia Estrada que seria, fins i tot, superat per SALF d'Alvise Pérez.

| ACN

VOX continua a la part alta, igual que a les anteriors enquestes. Els d'Ignacio Garriga recollirien vot perdut del PSOE de Salvador Illa i del Partit Popular d'Alejandro Fernández. Alguns socialistes, convençuts pel discurs de la dreta que Illa és independentista, canviarien el sentit del vot.

Aliança Catalana tindria un bon resultat comparat amb el resultat actual, que és de 2 diputats, un per Girona, el de Sílvia Orriols i un altre per Lleida, el de Rosa Maria Soberana.

Resultats actuals

Actualment, el PSC de Salvador Illa té 42 diputats. Junts per Catalunya en té 35. ERC en té 20 escons. El Partit Popular 15. VOX, 11. Comuns de Jéssica Albiach va aconseguir 6 diputats, CUP de Laia Estrada 4 i, finalment, va tancar la representació parlamentària, Aliança Catalana, amb dos diputats.