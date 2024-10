La pluja intensa obliga a tallar una carretera a Catalunya

Els despreniments a zones muntanyoses durant forts temporals representen un greu perill per als qui viuen o transiten a prop d'aquestes àrees. Quan es produeixen pluges intenses o fortes temporals, el terreny se satura d'aigua, cosa que disminueix l'estabilitat de les roques i el terra. Aquest excés d'humitat actua com a lubricant a les capes superficials i subterrànies, facilitant que blocs de pedra o terra llisquin, desprenent-se de la muntanya i caient amb gran força.

La velocitat i pes d'aquests materials en moviment poden arrasar amb carreteres, destruir habitatges i posar en risc persones que, en molts casos, queden atrapades o sense escapatòria. A més de les condicions climàtiques, factors com la desforestació, l'erosió i l'activitat sísmica poden agreujar el risc de despreniments. Les zones més exposades, com vessants costeruts o àrees properes a rius de muntanya, pateixen més quan hi ha fortes pluges.

Ja que el sòl no té la capacitat d'absorbir l'aigua necessària per estabilitzar el terreny. En conseqüència, es fa totalment imprescindible la implementació de sistemes d'alerta primerenca i el monitoratge continu en èpoques de pluges intenses per reduir el risc d'accidents. Ara, Catalunya ha vist com el fort temporal que està afectant València ha arribat el país, i ha començat a mostrar les primeres conseqüències amb despreniments d'aquest estil.

Tallada arran de les pluges

La carretera de Can Massana, la BP-1103, està tallada per despreniments de la muntanya com a conseqüència de les pluges. El tall afecta des del km 0 fins al km 12 de la via, a l'alçada del monestir. Els Mossos d'Esquadra deriven el trànsit i obliguen els conductors a dirigir-se cap a la carretera BP-1121, que comunica Monistrol de Montserrat amb el Monestir.

L'estació meteorològica de Montserrat registra 22,7 litres d'aigua per m2. Es dóna el cas que la carretera ja va patir un tall el 17 d'octubre passat per un corriment de terres. La via va haver de tallar-se en tots dos sentits de la marxa.

| ACN

Aquest tipus d'incidents esdevenen més freqüents durant temporals intensos, ja que les pluges provoquen el lliscament dels vessants en terrenys muntanyosos, cosa que augmenta el risc d'accidents. La situació obliga a extremar les precaucions i seguir les indicacions de les autoritats per evitar qualsevol perill.

Mentrestant, es recomana als conductors cercar rutes alternatives i estar atents a futures actualitzacions de Trànsit sobre la reobertura de la carretera. La mesura subratlla la importància de la seguretat en zones naturals i muntanyoses, especialment en èpoques d'inclemències climàtiques. Davant aquests episodis de fortes precipitacions, les autoritats han informat la població que eviti fer servir els seus vehicles i sortir de casa si no és del tot necessari.