DANA a Catalunya: Problemes amb l'acumulació d'aigua a la B-10

Sabíem que la pluja faria mal en aquesta jornada de dimecres a Catalunya; i així ha estat. El temporal no serà tan catastròfic com ho va ser ahir a la Comunitat Valenciana o a Albacete, però sí que suposarà un risc real per a la seguretat dels habitants. I també es poden produir inundacions notables a algunes localitats del territori.

Això mateix ha passat, de fet, a la carretera B-10; concretament entre les sortides de Badajoz i de Sant Adrià del Besòs. Cabals bassals d'aigües s'han produït a l'asfalt i han provocat complicacions en la conducció, tal com han informat des de Trànsit. A més, a altres carreteres s'han produït altres accidents també provocats per l'aigua.

Per a aquesta tarda, la situació adquirirà cotes més perilloses, almenys a la Catalunya central, de manera que les autoritats recomanen no utilitzar el transport privat tret que sigui estrictament necessari. De fet, Protecció Civil alerten de tempestes intenses a la zona del litoral i prelitoral central.

Com actuar en aquesta situació?

Si estàs conduint i et trobes amb una carretera plena de tolls, és fonamental actuar amb prudència per evitar accidents. El primer és reduir la velocitat, ja que l'aigua acumulada pot fer que el vehicle perdi tracció en un fenomen anomenat hidroplaneig, on els pneumàtics perden contacte amb el terra i el cotxe llisca sense control. A més, augmenta la distància de seguretat amb altres vehicles, ja que la frenada és menys efectiva en superfícies mullades.

Evita realitzar moviments bruscos com girs o frenades sobtades. Si necessites travessar un toll profund, agafa el volant amb fermesa i avança lentament sense frenar de cop; una frenada brusca pot fer que el vehicle derrapi. És aconsellable també evitar grans bassals quan sigui possible, ja que poden ocultar sots o irregularitats a la calçada, que al seu torn podrien danyar els pneumàtics o la suspensió.

Per millorar la visibilitat, mantingues els llums d'encreuament encesos, la qual cosa també fa que altres conductors et vegin amb més facilitat. Si el netejaparabrises no funciona correctament, es pot complicar veure la carretera i reaccionar davant dels obstacles, per la qual cosa és important revisar-lo periòdicament.

En condicions extremes, si l'aigua acumulada és excessiva o la visibilitat és molt baixa, el millor és aturar-se en un lloc segur i esperar que les condicions millorin. Prendre's el temps necessari i prioritzar la seguretat sobre la rapidesa és clau per evitar riscos al volant en dies de pluja intensa.