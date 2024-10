Tallen una línia de Rodalies pel temporal

La circulació de trens de l'R17 entre Tarragona i Salou – Puerto Aventura s'ha suspès a causa del temporal de pluja i per garantir la seguretat dels viatgers. Han informat fonts de Renfe que han indicat que el servei de l'R16 també s'ha limitat de manera que només passa el 50% de combois previstos. Fonts de la companyia han indicat que s'aniran prenent noves decisions "en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques". A més, s'ha establert una limitació de velocitat entre l'Aldea i Tortosa de manera que els trens no hi poden anar a més de 80 quilòmetres per hora.

El més probable és que la situació torni a la normalitat en unes hores, quan la pluja deixi de ser una amenaça real per a la integritat de les persones. En principi, demà ja no hi haurà precipitacions, per la qual cosa, tret de sorpresa, els trens circularan amb absoluta normalitat. És, doncs, una mesura provisional per estalviar-se riscos.

I és que, segons l'Agència EFE, els efectes de la DANA s'han deixat notar aquest dimecres al sud de la província de Tarragona, amb fortes ratxes de vent al front marítim de la costa que han provocat un onatge fort que ha saltat fins a les passejades marítimes de moltes localitats, com a l'Ampolla, propera al delta de l'Ebre. Protecció Civil de la Generalitat manté activat des d'ahir a la nit l'alerta del pla especial d'emergències per risc d'inundacions, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses , de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, aquest dimecres a Tarragona, especialment a Terres de l'Ebre, Barcelona i la Catalunya central.

Alternatives a aquests talls

En situacions d'aquest tipus, evidentment, el més segur és quedar-se a casa i no exposar-se al perill agafant cap vehicle, ni públic ni privat. Si no podem evitar-ho, cal prendre'l amb calma, ja que l'absolutament prioritari és la salut de tots els passatgers. Les companyies de transport no emprenen mai un trajecte que pugui suposar un risc per al benestar de les persones, per la qual cosa és important no perdre els nervis i ser conscients de la situació; val més arribar tard que no pas arribar.

En aquest context, els treballadors de les estacions estaran sempre disposats a ajudar-te a cercar alternatives per al teu trajecte. Depèn de quina sigui la situació de les carreteres i dels altres carrils de transport, et recomanaran una o altra. O, si més no, et mantindran informat en tot moment de la situació dels trens.