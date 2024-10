Heroic rescat d'una dona de 96 anys atrapada per la DANA

per Sergi Guillén

La gent gran ha estat un dels col·lectius més vulnerables davant dels efectes devastadors de la DANA que ha colpejat diferents regions d'Espanya les últimes setmanes. Les pluges torrencials i inundacions han afectat especialment aquelles persones amb mobilitat reduïda, que es veuen en la incapacitat de buscar refugi de manera ràpida o efectiva. Per a molts, els mitjans d'evacuació i ajuda han estat essencials per garantir-ne la seguretat, especialment en àrees rurals on les crescudes d'aigua arriben a nivells perillosos i de difícil accés.

En aquest context, la intervenció dels cossos de seguretat i rescat ha estat determinant per salvar vides i protegir els més desafavorits. En situacions d'emergència, com les provocades per aquest fenomen meteorològic extrem, les unitats de rescat han demostrat el compromís i el professionalisme.

El rescat d'una dona gran

Un dels casos més destacats ha estat el rescat d'una dona de 96 anys al municipi de Sot de Chera, València. On la Guàrdia Civil va aconseguir evacuar-la en helicòpter, malgrat les dificultats pròpies del terreny i les inclemències del clima.

Aquest rescat heroic, documentat als tuits de Llibertat Digital, mostra com la Guàrdia Civil va acudir en auxili d'una dona de 96 anys i la seva filla, que van quedar atrapades. La dona, amb una mobilitat reduïda i dependent d'una cadira de rodes, va ser rescatada enmig d'un terreny inundat, evidenciant el compromís i la destresa de l'equip de rescat.

Al tuit, s'observa els rescatistes ajudant la dona a ingressar a l'helicòpter de la Guàrdia Civil. Un operatiu que va exigir gran precisió i delicadesa a causa de la vulnerabilitat de la dona gran i la necessitat de mantenir-la segura en condicions adverses.

Un cop a bord, la dona va ser atesa pel personal de rescat, que es van assegurar que estigués en una posició còmoda i segura per al trajecte. A la segona imatge compartida, es pot veure la dona dins de l'helicòpter, rebent assistència d'un rescatista, que l'abraça i li dóna suport en un moment tan crític.

L'atenció i l'empatia mostrades pels equips de rescat reflecteixen el compromís humà que acompanya aquests professionals. Per als qui cada vida compta i cada operació de rescat representa un esforç més enllà de les obligacions.

Les inundacions a València i altres comunitats afectades per la DANA han generat escenes dramàtiques. Però també han ressaltat el paper essencial dels cossos d'emergència en situacions de catàstrofe.

L'evacuació de la gent gran i amb una mobilitat reduïda requereix una planificació acurada i la intervenció de personal capacitat per actuar en condicions extremes. En aquest cas, la ràpida intervenció de la Guàrdia Civil ha estat vital per evitar una possible tragèdia, permetent que aquesta dona i la seva filla siguin traslladades a un lloc segur.