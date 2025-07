Les pluges salven els embassaments catalans: Bones notícies al pantà de Sau

per Iker Silvosa

Les reserves hídriques de Catalunya han trobat en les pluges d'aquest cap de setmana un respir inesperat després de la intensa onada de calor que havia accelerat la pèrdua d'aigua als embassaments des de mitjan juny. Les dades d'avui, diumenge 6 de juliol, confirmen que la meteorologia ha canviat el rumb del sistema i ha permès estabilitzar la capacitat total dels embassaments de la conca interna catalana, que es manté en un 78,10%, el mateix valor que ahir.

Aquesta estabilitat suposa, a la pràctica, la ruptura de la tendència de descensos diaris que venia sent la norma en les darreres setmanes i obre un escenari molt més optimista per a l'inici de la segona setmana de juliol. La clau d'aquest gir cal buscar-la en les precipitacions generoses que s'han produït en les darreres hores, especialment a les zones del Prepirineu i de l'interior, on es concentren alguns dels embassaments més estratègics del sistema català.

Destaca de manera especial el pantà de Sau, que després de dies de caigudes ha registrat avui una pujada significativa, passant del 61,78% al 62,04% de la seva capacitat. El creixement de Sau és la gran notícia de la jornada: es tracta d'un dels embassaments més sensibles a les oscil·lacions meteorològiques i, en anys anteriors, va ser el símbol de la sequera més dura viscuda a Catalunya. Que torni a guanyar aigua en ple mes de juliol és, sens dubte, una dada esperançadora.

| Gencat

També hi ha descensos, tot i les pluges

La tendència positiva no es queda només a Sau. La Llosa del Cavall també ha experimentat una pujada idèntica (+0,26 punts), arribant al 81,85%, mentre que la Baells incrementa el seu volum fins al 91,92%, consolidant-se com l'embassament més estable i fiable del sistema. Sant Ponç manté un perfil molt sòlid i suma una petita pujada, mentre que la resta d'embassaments—Susqueda, Darnius Boadella, Riudecanyes i Siurana—registren baixades moderades, tot i que molt inferiors a les de la setmana anterior.

La situació general convida a l'optimisme prudent. Després de gairebé tres setmanes en què les altes temperatures i l'evaporació forçaven caigudes diàries de capacitat, l'arribada de la pluja ha retornat l'equilibri al sistema i ha permès fins i tot la recuperació parcial d'alguns pantans. La previsió de noves precipitacions per a les pròximes hores en zones clau, com la conca del Ter, podria consolidar aquest petit però important repunt en els nivells d'aigua embassada.

Malgrat la millora, la situació exigeix mantenir la vigilància i el consum responsable. L'estiu continua sent el període de més estrès hídric i, tot i que les pluges han estat molt oportunes, la gestió eficient del recurs continua sent clau per arribar al final de la temporada estival en bones condicions.