Giro de 180 graus als embassaments catalans: Adéu a una dinàmica negativa

La meteorologia ha retornat l'optimisme a la gestió hídrica catalana després de setmanes marcades per una pèrdua constant d'aigua als embassaments. Ahir, divendres 4 de juliol, es va produir per fi un gir de 180 graus en la tendència, gràcies a les pluges que, tot i ser irregulars, han arribat en el moment més necessari. Després de 22 dies consecutius de caigudes diàries en la capacitat total dels embassaments de la conca interna catalana, el sistema va tornar a registrar una pujada, situant-se al 78,25%. La notícia suposa un alleujament tant per als gestors com per al sector agrícola, que veu com el coixí d'aigua es reforça just a les portes de la fase més exigent de l'estiu.

La pujada va ser modesta però significativa: un increment de 0,78% en només 24 hores, que va trencar una de les ratxes negatives més llargues dels darrers mesos. L'aportació de les precipitacions s'ha fet notar especialment en embassaments situats en zones amb més pluges, com la Llosa del Cavall o el mateix Sau, tot i que en general tot el sistema ha mostrat una reacció positiva, quelcom que no es veia des del 12 de juny.

Retorn a la realitat, però amb optimisme els pròxims dies

Avui, dissabte, la tendència ha tornat a ser lleugerament negativa, amb un lleu descens fins al 78,10% (-0,15%), però l'ambient meteorològic manté l'esperança oberta: les pluges s'han repetit a gran part del territori i les previsions indiquen que podrien continuar els pròxims dies. Aquesta situació convida a pensar que no seria estrany registrar alguna altra jornada de pujada, quelcom poc habitual en ple mes de juliol.

| Turisme del Berguedà

El repàs embassament per embassament reflecteix encara el desgast de l'estiu, però també mostra la capacitat de resposta del sistema. La Baells segueix com a referent, amb un 91,82% de capacitat, mantenint una estabilitat admirable malgrat les oscil·lacions climàtiques. Susqueda baixa fins al 87,45%, mentre que Sau se situa al 61,78% després d'haver aprofitat parcialment les pluges.

La Llosa del Cavall resisteix al 81,59%, consolidant el seu paper com un dels embassaments menys vulnerables a l'estrès estival. Sant Ponç queda al 85,25% i Foix al 80,77%. Per la seva banda, Darnius Boadella i Riudecanyes retrocedeixen fins al 68,77% i 53,07% respectivament, i Siurana es manté al 25,21%, xifres baixes però típiques d'aquest període.

Aquest petit però significatiu repunt, després de gairebé tres setmanes de descensos ininterromputs, demostra que la meteorologia continua sent un factor determinant per a l'equilibri hídric català. Tot i que no cal confiar-s'hi i el consum responsable continua sent imprescindible, l'episodi de pluges ha portat un respir i la possibilitat que, si les precipitacions es mantenen, els embassaments catalans puguin iniciar una etapa de més estabilitat.