El Meteocat avisa: Risc màxim per temps violent. Diverses platges amb bandera vermella

En ple mes de juliol, quan la calma sol apoderar-se del cel català i molts busquen alleujament a la costa, l’atmosfera ha decidit sorprendre tothom. El blau plàcid ha donat pas a un panorama molt més inquietant, captant l’atenció de meteoròlegs, autoritats i ciutadania.

Alerta vermella al cor de Catalunya

Durant la tarda del 6 de juliol de 2025, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat el nivell màxim d’alerta meteorològica (6/6) per temps violent a diverses comarques de l’interior i prelitoral català. L’avís afecta especialment Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental, que han estat marcades al mapa amb la franja vermella de perill extrem. En aquestes zones, el risc de fenòmens perillosos és màxim, amb condicions que superen àmpliament els llindars habituals per a un episodi d’estiu.

Les previsions han estat clares: s’esperen tempestes molt intenses, capaces de deixar calamarsa superior a 2 centímetres de diàmetre i ratxes de vent que poden superar els 25 m/s. A això s’hi afegeix la possibilitat de reventades sobtades i l’amenaça puntual de tornados o mànegues, fenòmens associats a un elevat potencial de destrucció. L’Agència de Protecció Civil ha insistit en la gravetat de la situació, assenyalant que al Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental les condicions són propícies per a la formació de tempestes severes en qualsevol moment de les primeres hores de la tarda.

Zones costaneres en suspens: bandera vermella a les platges de l’Empordà

L’impacte de la situació meteorològica no s’ha limitat només a l’interior. La franja costanera també ha sentit les conseqüències de l’episodi violent, especialment a l’Alt Empordà. Protecció Civil ha informat de la activació de la bandera vermella a les platges de Castelló d’Empúries, l’Escala, Roses i Sant Pere Pescador. El motiu: les tempestes elèctriques associades al front que ha travessat la zona a primera hora de la tarda, convertint la costa en un lloc potencialment perillós per la presència de descàrregues elèctriques i fort onatge.

Aquest tipus de fenòmens no només suposen un risc immediat per als banyistes, sinó també per a les embarcacions i l’activitat marítima en general. Les imatges compartides per la mateixa Protecció Civil mostren la ràpida evolució de l’episodi, amb el cel enfosquint-se en qüestió de minuts i l’aparició de nuclis tempestuosos molt actius.

Altres comarques en alerta taronja: vigilància i precaució

Tot i que la zona més crítica es troba al cor del país, el Meteocat ha ampliat el nivell d’alerta taronja (perill alt) a les comarques de la Selva i el Gironès, on les tempestes, encara que una mica menys intenses, també poden anar acompanyades de calamarsa i vent fort. La Garrotxa, el Ripollès i l’Alt Empordà van estar en alerta màxima fins gairebé les 18 hores, i encara que el front més actiu ha avançat cap al litoral, la inestabilitat persistirà.