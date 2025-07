Imatges terribles de les pluges d’ahir: Meteocat avisa, es manté l’alerta avui

Les imatges que arriben des de diferents punts de Catalunya en les últimes hores parlen per si soles. Sostres ensorrats, carrers inundats, arbres caiguts i vehicles esquivant autèntiques cortines d'aigua configuren l'estampa d'un cap de setmana marcat pel temporal de pluges intenses que ha posat en escac bona part del territori. Tot i que l'episodi ja s'intuïa en les previsions, la realitat ha superat qualsevol expectativa: l'atmosfera ha descarregat amb força i la societat catalana ha hagut d'adaptar-se, un cop més, a la volatilitat del seu clima.

Episodi de precipitacions extremes: balanç de danys i dades oficials

La tarda d'ahir dissabte va deixar registres realment destacats, amb nombrosos punts superant el llindar de risc fixat en 20 o fins i tot 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. D'entre els valors més impactants destaquen els 45,8 l/m² a Anglès (Selva), 41,9 a Artés (Bages), 22,7 a Cadí Nord (Cerdanya), 21,4 a Algerri (Noguera) i 20,8 a Banyoles (Pla de l’Estany). A més, Anglès va acumular 123,2 litres en 24 hores, superant àmpliament el límit d'acumulació i confirmant la intensitat excepcional de l'episodi.

El resultat ha estat una allau d'avisos als serveis d'emergència: els Bombers de la Generalitat van atendre fins a 80 incidències relacionades, en la seva majoria, amb inundacions en baixos i pàrquings, caigudes d'arbres i afectacions elèctriques. Especialment greu va ser l'ensorrament de la teulada d'una nau a Flaçà, al Gironès, tot i que afortunadament no es van registrar danys personals. Les regions més afectades han estat la Regió d’Emergències de Girona, amb 37 intervencions —especialment a Anglès i la Cellera de Ter— i la Regió Centre, amb una vintena d'avisos, 15 d'ells només al Bages.

| Meteocat

Malgrat l'espectacularitat de les imatges i la intensitat de les pluges, cal destacar que no hi ha hagut incidències personals greus, gràcies en part a la ràpida actuació dels serveis d'emergència i a la col·laboració ciutadana.

El Meteocat manté l'alerta: diumenge de risc al nord-est

La situació, lluny d'estabilitzar-se del tot, es manté sota vigilància especial aquest diumenge 6 de juliol. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i Protecció Civil mantenen activat el Pla INUNCAT davant la previsió de noves precipitacions intenses, especialment a partir del migdia i durant la tarda, que podran afectar principalment el terç nord-est de Catalunya.

Les comarques més exposades a l'alerta taronja són: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès, Osona i la Selva. En alerta groga figuren zones com el Maresme, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Moianès, Lluçanès, Berguedà i Bages. Els mapes oficials adverteixen que, un cop més, el llindar de risc de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts podria superar-se puntualment en diverses localitats del nord-est, sent Girona, Osona, la Selva, el Ripollès, la Garrotxa i el Pla de l’Estany els principals focus d'atenció.

Les previsions apunten que els ruixats i tempestes començaran al Pirineu i Prepirineu per, progressivament, desplaçar-se cap al litoral i el prelitoral. Tot i que la majoria de precipitacions seran d'intensitat feble o moderada, no es descarten episodis puntuals de forta intensitat i fins i tot caràcter torrencial, amb possibilitat d'anar acompanyats d'aparell elèctric, calamarsa o pedra, i ratxes de vent intenses.

Des de Protecció Civil s'insisteix avui a mantenir la prudència, evitar desplaçaments innecessaris i extremar la precaució en activitats a l'aire lliure. La recomanació de no creuar rieres, barrancs o zones inundables i de consultar sempre els canals oficials abans de moure's per les zones en alerta continua sent clau per evitar incidents.