Parla passatgera del bus de l'Hospitalet accidentat: Podria haver estat molt pitjor

Diumenge passat a la tarda, les alarmes van saltar després d'un tràgic accident d'autocar a Portè, a l'Alta Cerdanya. El vehicle, que transportava 47 persones des d'Andorra fins a l'Hospitalet de Llobregat, va patir un sinistre que va deixar un saldo de dues persones mortes i una trentena de ferits. Entre les víctimes, moltes encara hospitalitzades, hi ha casos greus que han commocionat les comunitats afectades.

Una de les passatgeres, Jennifer Cardona, ha ofert el seu esgarrifós testimoni sobre els fets. Jennifer és filla de Liliana, la dona que va organitzar l'excursió i el nom de la qual figurava com a contacte al cartell promocional del viatge. Jennifer, que va patir ferides lleus com un ull inflat i un tall a la cella, ha revelat que l'accident podria haver tingut conseqüències molt més devastadores.

| Prefectura dels Pirineus Orientals

"El conductor ens va avisar que els frens havien deixat de funcionar", va explicar Jennifer a LHdigital. Segons ella, l'autocar va començar a baixar ràpidament, ziga-zaga per la carretera sense control. "L'única opció era xocar contra la paret de pedra o caure pel barranc", va detallar, visiblement afectada. Finalment, el conductor va optar per estavellar el vehicle contra la paret, evitant així una tragèdia encara més gran.

Jennifer va ser la primera a avisar els serveis d'emergència francesos després del sinistre. La seva ràpida actuació va permetre una atenció immediata als ferits. "No havia passat mai una cosa així. Va ser un accident, no intencionat", va subratllar. Tot i la difícil situació, Jennifer va insistir que no és el moment de buscar culpables. Tot i això, ha admès que no s'havia contractat cap tipus d'assegurança per a l'excursió.

La seva mare, ingressada

Liliana, mare de Jennifer, està ingressada a l'UCI de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat greu. El seu cas ha commocionat especialment perquè era la persona responsable de l'organització del viatge. Jennifer ha expressat la seva preocupació per l'estat de la seva mare, sobre la qual assegura que encara no té notícies concretes.

L'accident, les causes del qual segueixen sota investigació per part de les autoritats franceses, ha posat al focus les possibles irregularitats en l'organització del viatge. S'ha confirmat que l'autobús no tenia assegurança, una situació que complica les responsabilitats legals i posa en dubte les mesures de seguretat preses pels organitzadors.

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha informat que 32 persones han estat ateses després de l'accident, de les quals una està en estat greu, 17 tenen lesions menys greus i 14 han quedat ferides lleus. Les autoritats continuen analitzant les dades del sinistre per determinar amb exactitud què va passar.