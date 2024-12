La fira nadalenca a 1 hora de Barcelona que trenca rècords i que encara podeu visitar

La Fira de l'Avet d'Espinelves ha superat totes les expectatives de visitants durant el primer cap de setmana d'obertura. L'alcalde del municipi, Antoni Tanyà, ha explicat a l'ACN que en tots els 43 anys d'història de la fira "no s'havia vist mai tanta gent el primer dia d'arrencada". Aquest diumenge han continuat les riuades de gent i, per això, els organitzadors calculen que superaran els 100.000 visitants i que arribaran a vendre entre 3.500 i 4.000 avets. En total, hi ha 7 parades d'avets i 120 de productes d'alimentació i articles de Nadal. Una de les novetats és que aquesta edició s'ha obert un nou aparcament de 300 places, que se suma al que ja es va obrir l'any passat amb capacitat per a 200 vehicles.



Aquest cap de setmana ha arrencat a Espinelves la 43a edició de la Fira de l'Avet, un esdeveniment que porta fins a 100.000 persones en aquest petit municipi d'Osona. Les expectatives d'aquest any són molt positives, ja que, segons ha detallat l'alcalde del poble, Antoni Tanyà, mai no s'havien registrat tants visitants el primer dia d'obertura.

“Ahir vam tenir tots els pàrquings plens i la gent havia de fer dues voltes i tornar a venir”, explica Tanyà. Per aquest diumenge les previsions són igual o millors: “A les 9 del matí quan entrava al poble ja hi havia molta cua”. Hi ha temps, però aquest temps s'acaba. La Fira finalitza el dia 8 de desembre.



La fira compta amb un total de set parades d'avets -que les porten famílies del poble- i 120 de productes d'alimentació i articles de Nadal, una vintena més que l'any anterior. En aquest sentit, l'alcalde ha explicat que han volgut reforçar les parades amb productes nadalencs. "Sempre diem que Nadal comença a Espinelves i, per això, hem de fer que hi hagi coses de Nadal", ha expressat.



La mobilitat és un dels grans reptes del petit municipi de 250 habitants. Per això, l'any passat ja van obrir un nou aparcament de 200 places i aquest any n'han obert un altre a l'entrada del poble amb 300 places més. "En dos anys hem creat 500 places d'aparcament i això és molt positiu per a la fira", ha remarcat Tanyà.

| ACN

Petits productors d'avets

Totes les parades de venda d'avets les porten petits productors de la zona com ara Miquel Prat. Explica que la família fa més de cinquanta anys que es dedica a aquest negoci i ara ja li ha agafat el relleu el seu fill. Recorda que al 70 el cultiu de patata i mongeta que majoritàriament hi havia a la zona d'Espinelves es va transformar en el cultiu d'avets perquè "els altres productes no eren tan rendibles a causa del terreny muntanyós". Tots els avets que cultiven els vénen a la fira de l'Avet d'Espinelves.



Prat diu que la varietat que es comercialitza millor per Nadal és l'avet Nordmanniana, un arbre procedent del centre d'Europa i que "és molt resistent perquè té unes arrels molt profundes i unes agulles molt gruixudes". A més, ha dit, és “molt resistent al fred i a la calor”. Els arbres que tenen a la seva parada van dels 20 als 80 euros en funció de la mida.

"És una tradició venir a comprar l'avet a Espinelves"

Per a molta gent anar a comprar l'avet de Nadal a Espinelves ha esdevingut una tradició. És el cas d'Eduard, un veí de Montcada i Reixac, que fa tres anys que visita la fira. "Ens agrada molt venir i sempre comprem un avet", ha explicat. De la seva banda, Jordi, veí de Berga, diu que l'any passat es van quedar amb les ganes de poder comprar un avet perquè no se'ls cabia al cotxe. "Aquest any sí que ens en portarem un", ha assegurat.



Altres visitants acudeixen a Espinelves per primera vegada. L'Alba, de Ripollet, diu que ha quedat encantada amb la fira: “És preciosa i molt acollidora, tot i que hi ha massa gent és 100% recomanable”.