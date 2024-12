Yolanda Díaz fa les delícies de les gallines

La vicepresidenta del Govern d'Espanya, Yolanda Díaz, ha demanat al Govern que forma part que millori la qualitat de vida de les gallines. Des de Sumar consideren que gallines que ponen ous han d'estar en llibertat i no pas en gàbies. Per fer-ho possible, demana donar ajuts i subvencions per "promoure l'eliminació de les gàbies". Tot sigui per millorar el benestar animal.

En una pregunta signada pel diputat per València Nahuel González, Sumar pregunta a l'executiu sobre les modificacions que es planteja dur a terme per concloure amb la "transició cap a l'eliminació de les gàbies al sector avícola". Com a exemple positiu, posa al govern de Castella-la Manxa, liderat per Emiliano Garcia-Page. Aquest govern socialista ha destinat més de 7,5 milions d'euros aquest any al sector avícola. Per tal d'adaptar les granges, eliminar les gàbies i aconseguir ous ecològics de gallines camperes.

En aquest sentit, a tots els supermercats, podem trobar diferents tipus d'ous. Alguns més bàsics i més econòmics de gallines criades a gàbies. Altres, més cars, de gallines en llibertat. La qualitat de l'ou, nutricionalment, és gairebé la mateixa. Així ho han dit des de l'OCU, veterinaris i experts en nutrició diverses vegades. L'única diferència estaria al benestar de les gallines.

| ACN

Fanni, activista animal i defensora de les gallines

Sempre que parlem de benestar animal i de gallines, recordem dos activistes que es van fer famoses pels seus vídeos a favor d'aquests animals. Les noies es referien a les gallines com a gallines i parlaven de "gallines violades". Segons elles, aquests animals no consentien la fecundació del gall i, per tant, eren víctimes de violació.

En un altre vídeo, apareixien trencant ous, perquè consideraven que els ous són només de les gallines. De ningú més. Terceres persones no estaven autoritzades a consumir ous d'aquestes gallines.

Polémica en España por determinar si los gallos violan o no a las gallinas

Defensa extrema del feminisme

L'activista animal comparteix l'activisme animal amb l'activisme feminista. Aquest discurs li ha valgut moltes crítiques, especialment, de l'extrema dreta, que també li ha criticat la doble moral amb el segon treball. En aquest sentit, fa uns anys va aparèixer als mitjans de comunicació que Fani oferia serveis sexuals a preus molt elevats. Tots els diners anaven per mantenir el 'santuari de les gallines'.

Altres episodis de defensa animal

Les polítiques al voltant de la defensa animal i relacionades amb el veganisme són habituals a Sumar i abans a Podem. Anys enrere, el llavors Ministre de Consum, Alberto Garzón, també es va veure embolicat en una polèmica amb ramaders per qüestionar les explotacions bovines. Llavors va considerar que les flatulències de les vaques posaven en risc el medi ambient i també va criticar l'excés de consum de carn vermella.