Ni el CEO ho pot ocultar: Aliança Catalana continua creixent segons l'última enquesta

El panorama polític català mostra una reconfiguració important segons l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). Les enquestes d'organismes governamentals cal agafar-les amb pinces. El clar exemple és el CIS de Tezanos. El CEO també sol mostrar algunes tendències que no se solen complir, com un excés de representació de Esquerra Republicana.

El primer baròmetre deixa dues dades clares. Mentre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) es manté com la força més votada, destaca especialment el clar ascens d'Aliança Catalana (AC), liderada per Sílvia Orriols, que podria quintuplicar la seva representació parlamentària.

Els resultats

Segons les dades del CEO, el PSC obtindria entre 41 i 43 escons, mantenint una posició similar a l'actual. En contrast, Junts per Catalunya experimentaria una caiguda significativa, passant de 35 diputats a una estimació d'entre 27 i 29 escons. Aquest descens coincideix amb l'auge d'Aliança Catalana, que podria passar dels seus 2 escons actuals a entre 8 i 10 diputats.

| Parlament

La transferència de vots entre Junts i AC és la més alta registrada en l'enquesta, indicant un desplaçament de votants de Junts cap a AC.

Aquest creixement d'Aliança Catalana s'atribueix, en part, a esdeveniments recents a Ripoll, on Sílvia Orriols exerceix com a alcaldessa. Al febrer de 2025, es va intentar una moció de censura per destituir-la, però Junts per Catalunya es va desmarcar de la iniciativa, permetent que Orriols continués en el càrrec.

Aquesta situació ha enfortit la imatge d'AC i ha contribuït al seu augment en intenció de vot. Les intervencions virals de Sílvia Orriols al Parlament també han ajudat a això. La diputada nacionalista és l'única que parla clar d'alguns temes malgrat els intents de censura de Josep Rull.

| Parlament

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es mantindria en tercera posició, amb una lleugera millora, passant de 20 escons a una estimació d'entre 21 i 23 diputats. La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) conservaria una representació similar, amb entre 3 i 4 escons. Per la seva banda, el Partit Popular (PP) obtindria entre 14 i 16 escons, mentre que Vox es mantindria amb una representació d'entre 10 i 12 diputats. En Comú Podem (comuns) obtindria entre 6 i 7 escons.

Possibles pactes

Amb aquests resultats, un hipotètic tripartit d'esquerres format pel PSC, ERC i comuns sumaria entre 68 i 73 escons, superant la majoria absoluta de 68 diputats necessària per governar.

| ACN

En canvi, l'independentisme, fins i tot sumant els escons d'AC, no assoliria la majoria absoluta, ja que la suma de Junts, ERC, CUP i AC oscil·laria entre 59 i 66 escons.

El baròmetre també reflecteix una disminució en el suport a la independència de Catalunya, que per primera vegada se situa per sota del 40%, el registre més baix des de 2011. A més, el model territorial autonòmic és preferit pel 36% de la població, el percentatge més alt des de 2015.