Sílvia Orriols assenyala Salvador Illa per la seva actitud submisa a Espanya

per Rubèn Novoa

Aquest dimecres ha tingut lloc la sessió de control al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Ple del Parlament de Catalunya. La diputada d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha intervingut amb contundència per denunciar la política del govern socialista i la seva submissió a Espanya, posant especial èmfasi en la gestió de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i la seva recent estada a Madrid.

Orriols ha recordat que fa 365 anys Espanya i França van esquarterar Catalunya amb el Tractat dels Pirineus, traçant una frontera fictícia que va dividir el país. La diputada ha retret a Illa que mantingui al capdavant de la Casa de la Generalitat de Perpinyà un director que, lluny de defensar la unitat de la nació catalana, "fa d’altaveu del jacobinisme francès".

També ha criticat la seva visita a Madrid, on el president socialista va proclamar que "Catalunya és garantia de lleialtat" i que "la prosperitat de Catalunya no s’entén sense Espanya". Davant d’aquestes paraules, Orriols ha respost amb duresa: "El que no s’entén sense Espanya és el fracàs de Rodalies, la regularització massiva d’immigrants il·legals o el saqueig fiscal immund al qual ens sotmeten."

| Parlament

Passivitat en immigració il·legal

A més, ha denunciat la passivitat d’Illa davant la immigració il·legal i el creixement de grups islamistes radicals al país, afirmant que la seva contribució al progrés ha estat "omplir Catalunya de partidaris de Hamàs i la xaria".

En la seva resposta, Salvador Illa ha intentat desviar l’atenció afirmant que ell veu "les fronteres com a vinyes de col·laboració, no com a barreres", i acusant Orriols de fer "vassallatge" a sectors contraris a la Unió Europea.

Lluny de deixar-se intimidar, la diputada d’Aliança Catalana ha replicat amb claredat: "Jo amb qui estic és amb Catalunya, Salvador Illa. Vostè abans ha dit que pretén que Catalunya lideri Espanya. Ja la liderem ja, Espanya. Liderem en manca d'inversions, en dèficit fiscal, en quota d’immigrants per cada 1.000 habitants."

| Parlament

Orriols ha conclòs la seva intervenció reafirmant el compromís d’Aliança Catalana per combatre el dèficit fiscal i la imposició espanyola, assegurant que "continuarem batallant i al peu del canó per revertir-ho".

Aquest enfrontament ha posat en evidència, un cop més, la confrontació entre el catalanisme ferm d'Aliança Catalana i la política submisa d’un govern espanyolista en minoria que es nega a defensar els interessos de Catalunya davant Espanya i Europa.