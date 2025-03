S'acosta la neu: El Meteocat anuncia les zones afectades de Catalunya

per Pol Nadal

La situació meteorològica a Catalunya torna a captar l'interès de la població, especialment després d'uns dies d'aparent calma climàtica. Ara, una nova previsió del Meteocat marca canvis importants en les condicions atmosfèriques. Encara que les temperatures es mantenen relativament suaus en moltes regions, el panorama canviarà significativament en els pròxims dies.

Problemes al Pirineu

Segons el pronòstic facilitat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), una pertorbació atmosfèrica afectarà especialment la part nord del Pirineu català. Des d'aquest dijous a la tarda, començaran a aparèixer precipitacions en forma de pluges en cotes baixes, però l'atenció estarà posada en la neu, que s'espera a partir de dissabte en cotes més altes, especialment en el sector septentrional.

Aquesta nevada es deu a una situació de temps anticiclònic que s'anirà debilitant gradualment, permetent l'entrada d'aire fred en capes altes de l'atmosfera. Aquest fenomen provocarà una baixada notable de les temperatures entre divendres i dissabte, generant condicions idònies per a nevades en localitats pirinenques, principalment al Vall d'Aran, Pallars Sobirà i la Cerdanya. La cota de neu podria situar-se inicialment per sobre dels 1.800 metres, baixant progressivament fins als 1.500 metres a mesura que avanci dissabte.

Temperatures: de la suavitat al fred

L'evolució tèrmica serà clau en aquest episodi. Divendres es viurà un ascens momentani en les temperatures, amb màximes que podrien superar els 20 graus en algunes zones de l'interior i el litoral, aportant un ambient suau i agradable. No obstant això, aquesta situació canviarà radicalment dissabte, quan l'arribada de l'aire fred des del nord provocarà una caiguda significativa en les temperatures màximes i mínimes.

S'espera que durant dissabte l'ambient sigui molt més fred en comparació amb dies anteriors, especialment a les comarques de l'interior i al Pirineu. Aquí, les temperatures podrien descendir diversos graus, accentuant la sensació de fred i marcant el retorn a un ambient més propi de l'hivern que de la primavera.

Condicions generals a la resta del territori

Encara que el protagonisme de l'episodi el tindrà el Pirineu, la resta del territori català experimentarà un temps relativament estable, amb predominança de sol i alguns núvols dispersos durant dijous i divendres. La boira podria aparèixer puntualment a l'interior durant les primeres hores del matí de divendres, però serà poc significativa.

Recomanacions davant l'arribada de la neu

Amb l'arribada de la neu al Pirineu, és recomanable que aquells que tinguin previst desplaçar-se cap a les zones altes estiguin preparats amb equipament adequat per a condicions hivernals. Les carreteres podrien veure's afectades per acumulacions puntuals de neu o gel, per la qual cosa la precaució ha de ser extrema, especialment des de dissabte.

D'altra banda, encara que a la resta de Catalunya el temps serà estable, la variabilitat tèrmica aconsella vestimenta per capes per adaptar-se al canvi de temperatures que es produiran especialment entre divendres i dissabte.

D'aquesta manera, Catalunya entra novament en un episodi meteorològic significatiu que, encara que focalitzat al Pirineu, se sentirà indirectament a tot el país a causa del descens tèrmic generalitzat previst pel Meteocat.