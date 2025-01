Meteocat anuncia canvi important de temps a partir del dia 4: Alerta en aquesta zona

per Mireia Puig

La calma meteorològica que ha imperat en bona part de Catalunya durant els últims dies de 2024 està a punt de trencar-se. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat un canvi destacat a partir de divendres, amb especial incidència a la cara nord del Pirineu. Una zona on podrien registrar-se pluges i fins i tot precipitacions de neu en cotes relativament altes.

Mentrestant, a la resta del país s'espera un augment de la nuvolositat, acompanyat d'un lleuger ascens de les temperatures mínimes i, sobretot, d'un progressiu debilitament de la boira a les zones interiors.

Segons la predicció a mitjà termini que ha compartit el Meteocat, dijous encara es mantindrà una situació dominada pels cels serens o amb pocs núvols. Especialment durant les hores centrals del dia.

No obstant això, les comarques de l'interior tornaran a experimentar bancs de boira matinal, que podrien restringir la visibilitat en les primeres hores, sobretot als fons de vall i àrees poc ventilades. A mesura que avancin les hores, la major insolació ajudarà a dissipar part d'aquests bancs, si bé les temperatures continuaran marcant valors propis de l'estació hivernal.

Canvi divendres

Arribat divendres, el panorama meteorològic farà un tomb. Segons les previsions, una massa d'aire més humit entrarà per la façana atlàntica, aportant nuvolositat abundant i certes probabilitats de precipitacions en diversos punts de Catalunya. Encara que no s'espera un episodi de pluja extremadament intens o generalitzat, el Pirineu occidental i en particular la cara nord de la serralada seran les zones amb major risc de ruixats. En aquesta franja, a més, la cota de neu podria rondar nivells mitjans-alts depenent de la temperatura puntual en cada vall o comarca.

La boira que tant ha condicionat els desplaçaments i la visibilitat a les comarques de l'interior en dies passats tendirà a disminuir en extensió i intensitat. Així doncs, la combinació de vents més temperats i la possible arribada de sistemes frontals suavitzarà el contrast tèrmic responsable de la formació de boires. Tot i així, serà convenient seguir atents a la informació que ofereixi el Meteocat, ja que aquesta transició climàtica pot generar fenòmens localitzats, com plugims o boires baixes en zones muntanyoses.

D'altra banda, la temperatura experimentarà un lleuger ascens, sobretot en les mínimes. Això ajudarà a atenuar les glaçades nocturnes que s'havien instal·lat en àmplies àrees de la Catalunya interior. No obstant això, aquest augment no serà molt acusat i es mantindrà la sensació de frescor, típica de l'època hivernal.

L'anticicló que ha estat estacionat sobre la Península Ibèrica es debilitarà paulatinament, deixant pas a un flux de component oest o nord-oest. Si bé no és extremadament fred, sí que aporta la humitat necessària per a l'increment de la nuvolositat.

En els pròxims dies podrem conèixer més detalls de la previsió per a la vigília de Reis i el Dia de Reis, uns dies molt especial.